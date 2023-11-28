Удар по авиазаводу в россии: эксперт объяснил, почему поражение МиГов еще не вся новость

Успешные атаки на подобные объекты могут стать переломным моментом в войне

Во время атаки по российскому заводу в Смоленске повреждения могли получить вражеские истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал". Если это действительно так, то это отличная новость для Украины.

Ведь у россиян нет возможности создавать подобные самолеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Петр Черник.

"МиГов, модернизированных под "Кинжал", всего 10 единиц. И если бы на самом деле именно эти МиГи подпали под удар — это очень хорошая для нас новость. Почему? Потому что россияне строить таких МиГов больше не могут", — отметил он.

По словам аналитика, "самый молодой" самолет был произведен в 1994 году.

"А вообще в стратегическом контексте как раз уничтожение военно-промышленного комплекса, как раз удары по всем типам заводов, производящих оружие, и есть стратегическая задача, которая в перспективе может переломить ход войны, но есть нюанс — масштабы имеют значение", — добавил Черник.

По его мнению, запуск одного-двух дронов — это хорошо, но стоит прибегать к большим действиям.

"Что-то сгорело, конечно, хорошо, но надо, чтобы было так, как они нас… Ну, хотя бы несколько десятков в сутки, скажем, полгода…", — сказал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что атака беспилотников на Смоленский авиационный завод является операцией украинской разведки. Этот объект был одной из целей.