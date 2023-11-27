"Часть большого замысла": в ГУР сделали намек насчет атаки на Смоленский авиазавод

Подробности происшествия пока не разглашают

Ночная атака беспилотников на Смоленский авиационный завод является операцией украинской разведки. Этот объект был одной из целей.

Данную информацию "УНИАНУ" подтвердили источники в Главном управлении украинской разведки. Собеседники издания подчеркнули, что это было частью большого замысла.

"Да, успешная операция ГУР, часть большего замысла", — отметили в разведке.

Собеседник добавил, что подробности пока еще не разглашаются, поскольку данная операция все еще продолжается. По его словам, Смоленский завод был одной из целей этой успешной операции.

Стоит добавить, что по данным некоторых СМИ, в результате атаки были повреждены два истребителя Миг-31. Хотя пропагандистские СМИ умолчали об этом, выдав материал о происшествии на заводе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за массированной атакой БПЛА на россию 26 ноября стоит украинская разведка. Такую информацию в ГУР подтвердили украинским СМИ. Эта атака также продемонстрировала "дырявость" и российского ПВО. Пока нет точных данных о последствиях этого происшествия, но с точностью можно сказать, что информация россиян о якобы уничтожении всех целей не является правдивой.