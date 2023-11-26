россию снова атаковали беспилотники: что известно (фото, видео)

Оккупанты уже прокомментировали атаку

В россии заявили, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, произошла массированная атака беспилотниками. Сообщается о якобы сбитии БПЛА сразу в нескольких областях рф.

Как сообщил мэр москвы сергей собянин, силами ПВО якобы были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевших на российскую столицу. По его словам, также ПВО якобы сбили несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

"Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб", – сообщил собянин.

Кроме того, в минобороны рф заявили об атаке с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории россии. Там сообщили, что средствами ПВО якобы были уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

В соцсетях сообщили, что в Туле беспилотник влетел в многоэтажный дом. БПЛА попал в квартиру на 12-м этаже дома по улице Хворостухина.

Поврежденный дом в Туле

Отмечается, что в результате пострадал один человек. Он получил травму стопы.

По данным соцсетей, всех жителей тульской многоэтажки, в которую врезался дрон, временно разместили в ближайшем детском саду и гостиницах. Отмечается, что людям разрешат вернуться после работы следователей.

Тула на карте

В свою очередь губернатор московской области Андрей Воробьев, сообщил, что в ночь на 26 ноября 5 БПЛА якобы были перехвачены силами ПВО над 4 муниципалитетами московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в 3 случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, по данным российских СМИ, утром в воскресенье, 26 ноября, два московских аэропорта "Внуково" и "Домодедово" приостанавливали работу. Около шести часов они возобновили работу.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские кафиры атаковали Киев беспилотниками. Эта атака была самой массовой с начала полномасштабного вторжения и пришлась она как раз на День памяти жертв голодоморов.