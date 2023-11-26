росію знову атакували безпілотники: що відомо (фото, відео)

Окупанти вже прокоментували атаку

У росії заявили, у ніч на неділю, 26 листопада, відбулася масована атака безпілотниками. Повідомляється про начебто збиття БПЛА одразу декількох областях рф.

Як повідомив мер москви сергій собянін, силами ППО нібито були збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, які летіли на російську столицю. За його словами, також ППО начебто збили кілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузькій областях.

"Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає. На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб", – повідомив собянін.

Крім того, у міноборони рф заявили про атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території рф. Там повідомили, що засобами ППО нібито було знищено 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Водночас у соцмережах повідомили, що у Тулі безпілотник влетів у багатоповерховий будинок. БПЛА потрапив у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

Пошкоджений будинок у Тулі

Зазначається, що у наслідок цього постраждала одна людина. Вона отримала травма стопи.

За даними соцмереж, усіх жителів тульської багатоповерхівки, в яку врізався дрон, тимчасово розмістили в найближчому дитячому садку та готелях. Зазначається, що ляюдям дозволять повернутись після роботи слідчих.

Тула на мапі

Своєю чергою губернатор московської області андрій воробйов, повідомив, що у ніч на 26 листопада 5 БПЛА нібито були перехоплені силами ППО над 4 муніципалітетами московської області: у Наро-Фомінському, Одинцовському, Раменському та Подільському міських округах. За його словами, у 3 випадках є пошкодження будівель на землі, загиблих та постраждалих немає.

Крім того, за даними російських ЗМІ, вранці у неділю, 26 листопада два московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" призупиняли роботу. Близько 6:00 вони відновили роботу.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російські окупанти атакували Київ безпілотниками. Ця атака була наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення і припала вона якраз на День пам’яті жертв голодоморів.