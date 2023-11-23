Все крадуть і крадуть: Іран вкрав американський БПЛА Switchblade та показав його копію

Небезпечно те, що іранські інженери вміють не тільки копіювати крадене, але й адаптувати його під власні технології

Іран вчергове вкрав іноземні розробки та намагається видавати їх за свої. На презентації безпілотників в іранському університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура" інженери режиму аятолл продемонстрували БПЛА Sina, який насправді є майже точною копією американського дрона Switchblade.

Про це повідомляє Defence Express. Видання зазначає, що попередня версія цього БПЛА іранцями вже прилюдно демонструвалася ще наприкінці жовтня 2023 року.

"Якщо стара версія Sina була більш точною копією Switchblade-300, то оновлена версія демонструє зміну у сенсорах, менші розміри та, як складається враження, вона ближча до меншого Switchblade-100", – сказано у матеріалі.

Sina нагадує саме американський Switchblade. Де це Іран його вкрав?..

Таким чином, робить висновок видання, Іран не тільки краде іноземні розробки та копіює їх – найнеприємніше тут те, що іранські розробники здатні адаптувати вкрадене під власні технологічні спроможності. Враховуючи, що іранський режим допомагає своїм друзям-терористам з росії, відкрито експортуючи їм озброєння, це становить додатковий фактор небезпеки для України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed-238. Оновлені БЛПА обладнані реактивним двигуном та удосконаленою системою наведення.