Все воруют и воруют: Иран украл американский БПЛА Switchblade и показал его копию

Опасно, что иранские инженеры умеют не только копировать краденое, но и адаптировать его под собственные технологии

Иран в очередной раз украл иностранные разработки и пытается выдавать их за свои. На презентации беспилотников в иранском университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура" инженеры режима аятолл продемонстрировали БПЛА Sina, на самом деле почти точную копию американского дрона Switchblade.

Об этом сообщает Defence Express. Издание отмечает, что предыдущая версия этого БПЛА иранцами уже публично демонстрировалась еще в конце октября 2023 года.

"Если старая версия Sina была более точной копией Switchblade-300, то обновленная версия демонстрирует изменения в сенсорах, меньшие размеры и, как создается впечатление, она ближе к меньшему Switchblade-100", – говорится в материале.

Sina напоминает именно американский SwitchBlade. Где это Иран его украл?

Таким образом, заключает издание, Иран не только ворует иностранные разработки и копирует их – самое неприятное здесь то, что иранские разработчики способны адаптировать украденное под собственные технологические способности. Учитывая, что иранский режим помогает своим друзьям-террористам из россии, открыто экспортируя им вооружение, это дополнительный фактор опасности для Украины.

Напомним, Телеграф писал, что в Иране представили новую модификацию ударного беспилотника Shahed-238. Обновленные БЛПА оборудованы реактивным двигателем и усовершенствованной системой наводки.