Показали "дырявость" российской ПВО: СМИ узнали, кто стоит за ночной атакой БПЛА на россию

Россияне сбили точно не все дроны

В ночь на воскресенье, 26 ноября, территория россии подверглась массовой атаке беспилотников. Работа систем противовоздушной обороны оккупантов оказалась малоэффективной, более очевидной стала "дырявость" российской ПВО.

Украинские СМИ, в частности РБК-Украина, узнали, что за атакой 26 ноября стоит украинская разведка. Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным РБК-Украина, за ночной атакой дронов на россию операцией стоит непосредственно Главное управление разведки Минобороны Украины. Атаковано было несколько городов россии, в том числе и столицу — Москву, из-за чего приостановили работу аэропорты Домодедово и Внуково.

Источники украинского издания отмечают, что эта операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. Хотя окончательные последствия атаки остаются неизвестными, однако информация об уничтожении всех целей точно не соответствует действительности.

Не зря по сети распространяются кадры значительных повреждений зданий после атаки беспилотников, а также информация, что был травмирован человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 24 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы. По данным так называемой власти полуострова, там якобы сбивали беспилотники.