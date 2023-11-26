Показали "дірявість" російської ППО: ЗМІ дізнались, хто стоїть за нічною атакою БПЛА на росію

Росіяни збили точно не всі дрони

У ніч на неділю, 26 листопада, територія росії зазнала масової атаки безпілотників. Робота систем протиповітряної оборони окупантів виявилась малоефективною, ба більше очевидною стала "дірявість" російської ППО.

Українські ЗМІ, зокрема РБК-Україна, довідались, що за атакою 26 листопад стоїть українська розвідка. Про це видання пише з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

За даними РБК-Україна, за нічною атакою дронів на росію операцією стоїть безпосередньо Головне управління розвідки Міноборони України. Атаковано було декілька міст росії, зокрема і столицю — Москву, через що призупинило роботу аеропорти Домодєдово та Внуково.

Джерела українського видання зазначають, що ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Хоча остаточні наслідки атаки залишаються не відомими, проте інформацію про збиття всіх цілей точно не відповідає дійсності.

Не дарма мережею ширяться кадри значних пошкоджень будівель після атаки безпілотників, а також інформація, що було травмовано людину.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти 24 листопада в окупованому Криму чули вибухи. За даними так званої влади півострова, там нібито збивали безпілотники.