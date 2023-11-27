Взрыв разбудил горожан: в россии ночью атакован авиазавод (видео)

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал

В Смоленской области россии беспилотный летательный аппарат пытался атаковать авиационный завод. В его сторону летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что первый БПЛА был сбит примерно в 9 часов утра 26 ноября в Заднепровском районе.

"Спустя полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник — на этот раз он был подавлен силами РЭБ. В итоге дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался", — заявили в паблике.

В результате взрыва была повреждена крыша и балка перекрытия. Пострадавших среди сотрудников завода нет.

При этом "База" отмечает, что за последние несколько дней подобные инциденты с атакой БПЛА на Смоленский авиационный завод случились уже несколько раз. Так, пару дней назад дрон пытался нанести удар по территории завода, но также якобы был подавлен силами РЭБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 24 ноября во временно оккупированном Крыму произошла массированная атака БПЛА. Всего слышали около семи мощных взрывов.