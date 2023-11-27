Успешная атака? Появились подробности удара по авиазаводу в рф

Крыша одного из цехов завода была пробита

Ночная атака дронами на авиационный завод в Смоленской области 27 ноября оказалась успешной. В результате происшествия там были повреждены два истребителя МиГ-31.

Изначально было известно, что после падения дрона крыша одного из цехов была пробита. Позже в сети появилась информация о повреждении российской техники на территории завода.

"Дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет", — так с утра писали российские паблики.

Стоит отметить, что пропагандистские СМИ ни слова не сказали о повреждении истребителей. Однако уже вскоре в других пабликах заявили о сразу двух истребителях, которые были повреждены.

К слову, по данным Telegram-канала Baza, подобные инциденты с атаками дронами происходят уже не впервые за последние несколько дней. Недавно неизвестный дрон уже пытался ударить по этому же заводу. Однако в тот раз якобы он был подавлен силами РЭБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 ноября житель Смоленска обнаружил перед своим домом беспилотник со взрывчаткой. Как заявили россияне, якобы ВСУ впервые использовали испанские БПЛА Columba.