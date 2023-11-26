Війна — день 641: окупанти штурмують Авдіївку та тероризують українців дронами

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує стримувати тиск окупантів по всій лінії фронту, особливо складною залишається ситуація у східній частині країни, де окупанти продовжують наступ на Авдіївку. Водночас ЗСУ мають успіхи на південному фронті, де триває розширення Херсонського плацдарму на лівому березі Дніпра. З настанням холодів почастішали й спроби росіян атакувати критичну інфраструктуру нашої країни, для чого вони застосовують десятки ударних БПЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили БПЛА Україною. Частина з них рухається у бік Києва, а інша у бік Дніпропетровської області.

З даними за 23 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 638: ЗСУ просунулися на півдні, а окупанти атакують на чотирьох напрямках

Про те, що відбувалося 24 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 639: росіяни не можуть стримати ЗСУ та залякують українців "масованими ударами"

Інформацію за 25 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 640: Україна чекає на додаткові системи ППО і готує "сюрпризи" путіну