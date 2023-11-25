"Зима буде важка": відомий волонтер розповів, скільки "шахедів" і ракет є у рф

З 75 дронів, які запустила Україною 25 листопада, сили ППО збили 71

Вночі та вранці суботи, 25 листопада, росіяни здійснили наймасштабнішу з початку повномасштабної війни атаку "шахедами" на Україну, більшість з яких ворог направив на Київ. Окупанти використовували для удару 75 безпілотників, а на місяць рф може виробляти/отримувати 700-1000 "шахедів".

Про це написав ветеран АТО, волонтер, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут у соцмережі Х (раніше twitter). Крім цього, за останні пів року ворог накопичив ще близько двох тисяч ударних безпілотників.

Також росіяни мають ще крилаті ракети. Їх кількість обчислюється тисячами, це як нові ракети, які росія випускає десятками на місяць, так і старі запаси.

"Зима буде важка. Маємо не бути в ілюзіях. Але ми вже це проходили — вистояли і вистоїмо", — резюмував Чмут.

Нагадаємо, з 75 "шахедів", які запустила рф 25 листопада, сили ППО збили 71. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл. До відображення повітряної атаки було залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив ексклюзивні кадри постраждалого від російської атаки Києва. У будинках вибило вікна, а в деяких зруйновано верхні поверхи. Декілька людей постраждали, серед них дитина. Без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ.