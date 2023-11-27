Війна — день 642: окупанти шукають слабкі місця біля Куп’янська і тиснуть на Бахмут

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а основні бойові дії розгортаються на сході нашої країни. Зокрема зростає кількість зіткнень на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, де ВСУ має певні успіхи. Водночас там же росіяни намагаються промацати оборону Куп’янська навіть попри те, що це для них обертається великими втратами. Напруга не спадає і в Бахмута, де росіяни посилають у бій нові хвилі солдатів у спробах продавити лінію оборони українських захисників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:05 Російські терористи запустили по Україні ще одну ракету Х-59, але її також збили. Пусків не було, безпілотників у небі також немає.

Окупаційна "влада" у Криму поскаржилася, що негода вже торкнулася 500 тисяч осіб на півострові – саме стільки людей зараз залишилися без світла, а подекуди й без опалення. Найбільше постраждали від шторму Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський, Ленінський райони, троє людей отримали поранення.

00:00 Окупанти запустили ракету Х-59 у бік Кропивницького. Зважаючи на все, до цілі вона не долетіла.

Про те, що відбувалося 24 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 639: росіяни не можуть стримати ЗСУ та залякують українців "масованими ударами"

Інформацію за 25 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 640: Україна чекає на додаткові системи ППО і готує "сюрпризи" путіну

З даними за 26 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 641: окупанти штурмують Авдіївку та тероризують українців дронами