Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує стримувати російське вторгнення, а подекуди проводить наступальні операції. Зокрема це стосується Запорізької та Херсонської областей. При цьому росіяни повідомляють про суттєвий поступ у районі Бахмута, хоча українська сторона це заперечує. Загалом ситуація по всій лінії фронту залишається напруженою, а окупанти повсюдно використовують тактику штурмів групами по 5-10 осіб, що призводить лише до величезних втрат у живій силі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У частині східних та південних областей оголошено тривогу через наліт ударних БПЛА. Щонайменше два дрони були зафіксовані за напрямом Кривого Рогу.

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 642: окупанти шукають слабкі місця біля Куп’янська та тиснуть на Бахмут

Інформацію за 28 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 643: росіяни роблять з Авдіївки другий Бахмут, але зазнають величезних втрат

З даними за 29 листопада можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 644: попри негоду окупанти штурмують Авдіївку та обстрілюють Україну