ЄС виділить Україні величезну суму у найближчі 4 роки: пакет допомоги не заблокує ніхто

Пакет допомоги ніким не заперечується, навіть за обсягом

Країни Європейського Союзу погодили великий пакет фінансової допомоги для України. Йдеться про суму €50 млрд (54,6 млрд доларів), яка надаватиметься протягом наступних 4 років.

Про це у четвер, 30 листопада, пише Sky News, цитуючи європейського комісара з бюджету Йоганнеса Хана. Зазначається, що пакет допомоги не заперечується жодною країною ЄС.

"Центральна частина — це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", — заявив європейський комісар з питань бюджету під час брифінгу.

Варто додати, що у червні 2023 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний механізм, за яким для України будуть надані гранти та позички на суму до 50 млрд євро протягом чотирьох років. Такий механізм стане заміною підтримки ЄС України через програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін його дії закінчується вже 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ назвали терміни, коли Конгрес США проголосує за фінансову допомогу Україні. Відомо, що більш ніж половина проголосує за те, щоб відправити країні ще десятки мільярдів доларів.