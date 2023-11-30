СБУ прийшла з обшуками ще до однієї "фортеці" УПЦ МП

Святиню передали в оренду УПЦ МП у 2003 році

З ранку у четвер, 30 листопада, Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі. Вона розташована у Тернопільській області.

Про обшуки повідомляє "Українська правда". Уточнюється, що попередньою причиною візиту СБУ стало поширення представниками Лаври російської ідеології.

Тим часом в УПЦ заявили, що відбувається "зачистка" приміщень Кременецької філії Почаївської духовної семінарії. Там повідомили, що студенток Кременецького духовного училища нібито примусово садили в автобуси та вивозили "до гуртожитку одного з коледжів".

"О 6:00 ранку Кременецький Свято-Миколаївський кафедральний собор, на території якого розміщується регентське училище, оточила поліція. Усім, хто перебував у приміщенні училища, а це переважно дівчата, була оголошена вимога негайно залишити приміщення", — заявили в пресслужбі Тернопільської єпархії.

Дівчат автобусом відвозять до гуртожитку одного з навчальних закладів

В УПЦ заявили, що студентки не розуміють, що відбувається

Поліція прийшла до Почаївської лаври рано-вранці

Оренда Почаївської лаври московським патріархатом діє до 2052 року, але міністерство культури створило комісію для перевірки використання об’єктів лаври. Також Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври. У комітеті наголосили, що УПЦ МП отримала державне майно у безкоштовне користування і туди не допускали міністерські перевірки та громадський контроль.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, які шанси виселити УПЦ МП із Почаївської лаври. На початку двохтисячних уряд Віктора Януковича зробив УПЦ МП щедрий подарунок у вигляді безкоштовної оренди на 50 років. За роки господарювання цієї конфесії барочний комплекс був спотворений величезним храмом-новобудом.