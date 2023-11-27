Багато "слуг" і не тільки: хтось із нардепів блокує заборону УПЦ МП в Україні (інфографіка)

Серед підписантів перебуває ціла низка одіозних нардепів

В Україні, незважаючи на рішення Зеленського, вже протягом пів року не можуть заборонити УПЦ МП. Одними з головних саботажників цього рішення є вихідці із забороненої "ОПЗЖ", але й з інших партій таких депутатів багато.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО". За його даними, зараз 44 депутати вимагають у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука звернутися до Венеціанської комісії з висновку про урядовий законопроект № 8371, який пропонує запоронити УПЦ в Україні.

Автором ініціативи є перший заступник голови фракції "Слуги народу" Андрій Мотовиловець. Також підписи під зверненням поставили ще троє заступників голови фракції — Артем Культенко, Ольга Савченко та Максим Ткаченко. Крім того, голова податкового комітету Данило Гетманцев та Євген Брагар, який зараз виконує обов’язки голови комітету зі свободи слова замість Нестора Шуфрича.

Примітно, що серед підписантів є ціла низка одіозних нардепів. Наприклад: Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Максим Бужанський, Артем Дмитрук, Євген Шевченко, Георгій Мазурашу, Павло Халімон та інші.

"Більшість підписантів мають керівні посади як на рівні парламентських комітетів, так і на фракційному рівні", — зазначають активісти.

У матеріалі зазначається, що таке звернення може значно відкласти розгляд ініціативи у другому читанні.

"У його тексті автори називають пропозицію обмежити діяльність релігійних організацій, що афілійовані з державою, яка здійснює збройну агресію проти України, спробою "обмежити право громадян України та свободу світогляду і віросповідання". Також зазначається, що "держава не має права вказувати в яку церкву ходити віруючим громадянам України", — додають активісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України 19 жовтня у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Цей урядовий законопроєкт відкриває дорогу до заборони судом діяльності УПЦ МП в Україні. Дізнатися, як голосували нардепи ви можете, перейшовши на посиланням.