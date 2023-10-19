Рада проголосувала за заборону УПЦ МП: скільки депутатів "за"

Тепер до законопроекту будуть внесені правки, далі на нього чекає повторне голосування

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, у першому читанні ухвалила законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Цей урядовий законопроект відкриває дорогу до заборони через суд діяльності УПЦ МП в Україні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Результати голосування

Результати голосування по фракціях:

СН – 175

ЄС – 26

Батьківщина – 17

Платформа за життя та мир — 1

За майбутнє – 8

Голос — 18

Довіра – 12

Відновлення України — 0

Результат голосування по фракціях

Нагадаємо, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) було зареєстровано у ВР ще у січні цього року. За оцінками його ініціаторів, він спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проєктом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Як повідомляв "Телеграф", два "слуги народу" перед голосуванням відмовляли нардепів від заборони УПЦ МП. Артем Культенко та Артем Дмитрук лякали колег "карою Божою".