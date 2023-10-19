Рада проголосовала за запрет УПЦ МП: сколько депутатов "за"

Теперь в законопроект будут внесены правки, далее его ждет повторное голосование

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Этот правительственный законопроект открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Результаты голосования

Результаты голосования по фракциям:

СН – 175

ЕС – 26

Батьківщина – 17

Платформа за жизнь и мир — 1

За будущее – 8

Голос — 18

Довіра – 12

Восстановление Украины — 0

Результат голосования по фракциям

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) был зарегистрирован в ВР еще в январе этого года. По оценкам его инициаторов, он направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований", которыми: делается невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал "Телеграф", два "слуги народа" перед голосованием отговаривали нардепов от запрета УПЦ МП. Артем Культенко и Артем Дмитрук пугали коллег "карой Божьей".