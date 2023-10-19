Укр

Рада проголосовала за запрет УПЦ МП: сколько депутатов "за"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Верховная Рада Новость обновлена 19 октября 2023, 13:23
Верховная Рада. Фото Telegram

Теперь в законопроект будут внесены правки, далее его ждет повторное голосование

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Этот правительственный законопроект открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Результаты голосования

Результаты голосования по фракциям:

  • СН – 175
  • ЕС – 26
  • Батьківщина – 17
  • Платформа за жизнь и мир — 1
  • За будущее – 8
  • Голос — 18
  • Довіра – 12
  • Восстановление Украины — 0
Результат голосования по фракциям

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) был зарегистрирован в ВР еще в январе этого года. По оценкам его инициаторов, он направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований", которыми: делается невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал "Телеграф", два "слуги народа" перед голосованием отговаривали нардепов от запрета УПЦ МП. Артем Культенко и Артем Дмитрук пугали коллег "карой Божьей".

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#Верховная Рада #УПЦ #Голосование