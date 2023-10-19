"Пугают карой Божией": два "слуги народа" в Раде отговаривают нардепов от запрета УПЦ МП

Стали известны имена нардепов, выступающих против запрета УПЦ МП

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, может рассмотреть вопрос о запрещении Московской церкви в Украине. Между тем, два "слуги народа" отговаривают нардепов от запрета УПЦ МП.

Артем Культенко и Артем Дмитрук пугают коллег "карой Божьей". Об этом сообщила политический обозреватель, известная журналистка Соня Кошкина в своем Telegram – канале.

"Нардепы Культенко (диакон УПЦ МП) и Дмитрук (православный боди-билдер из Одессы, недавно избивший человека в центре Киева) обходят коллег в зале — пугать карой Божьей, требуют не голосовать. Нет, это не шутка. Да, они во всю голову помешаны. Надеюсь, тех, кто верит в "кару Божью" в исполнении Культенко с Дмитруком сейчас под куполом нет", — отметила она.

Напомним, что правительственный законопроект №8371 запрещает деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.

К слову, нардеп Артем Культенко является прихожанином Московской церкви в Украине, а в 2016 году поступил в Киевскую духовную семинарию УПЦ МП. У Культенко как заместителя председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР есть группа во фракции из около 10 депутатов, которую он курирует.

Артем Дмитрук тоже известен тем, что защищает верующих московского патриархата от "незаконных организованных рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей УПЦ (МП) на всей территории Украины". Он даже обращался по поводу защиты их нарушенных прав в МВД и угрожал "крестным ходом против власти".

Ранее "Телеграф" писал, что Хозяйственный суд Киева в августе 2023 признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата и заповедником "Киево-Печерская лавра".