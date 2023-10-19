"Лякають карою Божою": два "слуги народу" у Раді відмовляють нардепів від заборони УПЦ МП

Стали відомі імена тих, хто виступає проти заборони УПЦ МП

Верховна Рада України в четвер, 19 жовтня, може розглянути питання про заборону Московської церкви в Україні. Тим часом два "слуги народу" відмовляють нардепів від заборони УПЦ МП.

Артем Культенко та Артем Дмитрук лякають колег "карою Божою". Про це повідомила політичний оглядач, відома журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram – каналі.

"Нардепи Культенко (диякон УПЦ МП) і Дмитрук (православний боді-білдер з Одеси, який нещодавно побив людину в центрі Києва) обходять колег в залі — лякабть карою Божою, вимагають не голосувати. Ні, це не жарт. Так, вони на всю голову схиблені. Сподіваюся, тих, хто вірить у "кару Божу" у виконанні Культенка з Дмитруком нині під куполом нема", — зазначила вона.

Нагадаємо, що урядовий законопроєкт № 8371 забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором.

До слова, нардеп Артем Культенко є парафіянином Московської церкви в Україні, а у 2016 році вступив до Київської духовної семінарії УПЦ МП.

У Культенка як заступника голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР є група у фракції з близько 10 депутатів, яку він курує.

Артем Дмитрук теж відомий тим, що захищає вірян московського патріархату від "незаконних організованих рейдерських атак, протиправних захоплень храмів та церков УПЦ (МП) на всій території України". Він навіть звертався щодо захисту їхніх порушених прав до МВС та погрожував "хресним ходом проти влади".

Раніше "Телеграф" писав, що Господарський суд Києва у серпні 2023 року визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником "Києво-Печерська лавра".