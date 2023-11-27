Много "слуг" и не только: кто из нардепов блокирует запрет УПЦ МП в Украине (инфографика)

Среди подписантов находится целый ряд одиозных нардепов

В Украине несмотря на решение Зеленского уже на протяжении полугода не могут запретить УПЦ МП. Одними из главных саботажников этого решения является выходцы из запрещенной "ОПЗЖ", но и из других партий таких депутатов много.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО". По его данным, в настоящий момент 44 депутата требуют у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука обратиться в Венецианскую комиссию по заключению о правительственном законопроекте № 8371, который предлагает запретить УПЦ в Украине.

Автором инициативы является первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Андрей Мотовиловец. Также ,подписи под обращением поставили еще трое заместителей председателя фракции — Артем Культенко, Ольга Савченко и Максим Ткаченко. Кроме того, глава налогового комитета Даниил Гетманцев и Евгений Брагар, который сейчас исполняет обязанности главы комитета по свободе слова вместо Нестора Шуфрича.

Примечательно, что среди подписантов находится целый ряд одиозных нардепов. Например: Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Максим Бужанский, Артем Дмитрук, Евгений Шевченко, Георгий Мазурашу, Павел Халимон и другие.

"Большинство подписавших должность руководящих должностей как на уровне парламентских комитетов, так и на фракционном уровне", — отмечают активисты.

В материале указывается, что такое обращение может значительно отложить рассмотрение инициативы во втором чтении.

"В его тексте авторы называют предложение ограничить деятельность религиозных организаций, аффилированных с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, попыткой "ограничить право граждан Украины и свободу мировоззрения и вероисповедания". Также отмечается, что "государство не имеет права указывать, в какую церковь ходить верующим гражданам Украины", — добавляют активисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины 19 октября, в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Этот правительственный законопроект открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине. Узнать, как голосовали нардепы вы можете, перейдя по ссылке.