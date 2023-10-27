Почему запрет УПЦ МП не очень неэффективен: назван ряд важных причин

Закон о запрете УПЦ (МП) не предусматривает ответственности за дальнейшую работу организаций

Законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкови Московского патриархата (УПЦ МП) , принятый Верховной Радой 19 октября, существованию и дальнейшему проповедованию пророссийских священников ничем не угрожает. Редакция документа, принятого за основу, не оказывает сильного влияния на деятельность Московского патриархата в стране.

В законопроекте даже не предусмотрена ответственность за нарушение. Журналисты "Телеграф" решили подробнее разобраться в этом вопросе.

Согласно тексу самого законопроекта, он запрещает деятельность промосковских религиозных организаций по решению суда, но никаких санкций за то, что такие организации и дальше будут существовать несмотря на решение суда, не предусмотрено.

Более того, действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях" уже сейчас обязывает церковь с центром в стране-агрессоре переименовываться и отражать такую принадлежность в своем названии. Но УПЦ этого не делает, потому что ответственности за нарушение просто не существует.

"Государственные администрации на местах закон просто не выполняют. Это значит, что они нарушают закон и нет реального желания власти это делать. Если бы такое желание было, они уже всех бы переименовали", — объясняет "Телеграфу" нардеп, член парламентского комитета по вопросам информационной политики Николай Княжицкий.

"Основная проблема закона — имплементация. Мы видели судьбу закона о переименовании, и как в УПЦ МП спокойно его обошли. Они не переименовались, и что им сделало государство? Ничего", — добавляет религиовед Ирина Богачевская в комментарии "Телеграфу" .

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Этот правительственный законопроект открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине.

Как сообщал "Телеграф", два "слуги народа" перед голосованием отговаривали нардепов от запрета УПЦ МП. Артем Культенко и Артем Дмитрук пугали коллег "карой Божьей".

Подробнее на эту тему читайте в статье "Плюшевое" решение: три причины, почему Гундяеву не стоит беспокоиться о запрете РПЦ в Украине".