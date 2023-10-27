Укр

Почему запрет УПЦ МП не очень неэффективен: назван ряд важных причин

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1163
Является ли запрет УПЦ МП на законодательном уровне эффективным, рассказали эксперты Новость обновлена 27 октября 2023, 12:26
Является ли запрет УПЦ МП на законодательном уровне эффективным, рассказали эксперты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закон о запрете УПЦ (МП) не предусматривает ответственности за дальнейшую работу организаций

Законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкови Московского патриархата (УПЦ МП) , принятый Верховной Радой 19 октября, существованию и дальнейшему проповедованию пророссийских священников ничем не угрожает. Редакция документа, принятого за основу, не оказывает сильного влияния на деятельность Московского патриархата в стране.

В законопроекте даже не предусмотрена ответственность за нарушение. Журналисты "Телеграф" решили подробнее разобраться в этом вопросе.

Согласно тексу самого законопроекта, он запрещает деятельность промосковских религиозных организаций по решению суда, но никаких санкций за то, что такие организации и дальше будут существовать несмотря на решение суда, не предусмотрено.

Более того, действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях" уже сейчас обязывает церковь с центром в стране-агрессоре переименовываться и отражать такую принадлежность в своем названии. Но УПЦ этого не делает, потому что ответственности за нарушение просто не существует.

"Государственные администрации на местах закон просто не выполняют. Это значит, что они нарушают закон и нет реального желания власти это делать. Если бы такое желание было, они уже всех бы переименовали", — объясняет "Телеграфу" нардеп, член парламентского комитета по вопросам информационной политики Николай Княжицкий.

"Основная проблема закона — имплементация. Мы видели судьбу закона о переименовании, и как в УПЦ МП спокойно его обошли. Они не переименовались, и что им сделало государство? Ничего", — добавляет религиовед Ирина Богачевская в комментарии "Телеграфу" .

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Этот правительственный законопроект открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине.

Как сообщал "Телеграф", два "слуги народа" перед голосованием отговаривали нардепов от запрета УПЦ МП. Артем Культенко и Артем Дмитрук пугали коллег "карой Божьей".

Подробнее на эту тему читайте в статье "Плюшевое" решение: три причины, почему Гундяеву не стоит беспокоиться о запрете РПЦ в Украине".

Теги:
#ВР #Закон #УПЦ МП #Запрет