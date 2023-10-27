Чому заборона УПЦ МП не дуже неефективна: названо низку важливих причин

Закон про заборону УПЦ (МП) не передбачає відповідальності за подальшу роботу організацій

Законопроект №8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), ухвалений Верховною Радою 19 жовтня, існуванню та подальшому проповідуванню проросійських священиків нічим не загрожує. Редакція документа, прийнятого за основу, не впливає на діяльність Московського патріархату в країні.

У законопроекті навіть не передбачено відповідальності за порушення. Журналісти "Телеграф" вирішили детальніше розібратися у цьому питанні.

Згідно з текстом самого законопроекту, він забороняє діяльність промосковських релігійних організацій за рішенням суду, але жодних санкцій за те, що такі організації й надалі існуватимуть попри рішення суду, не передбачено.

Більш того, чинний закон "Про свободу совісті та релігійні організації" вже зараз зобов’язує церкву з центром у країні-агресорі перейменовуватися та відображати таку приналежність у своїй назві. Але УПЦ цього не робить, бо відповідальності за порушення просто не існує.

"Державні адміністрації на місцях закон просто не виконують. Це означає, що вони порушують закон і немає реального бажання влади це робити. Якби таке бажання було, вони вже всіх би перейменували", — пояснює "Телеграфу" нардеп, член парламентського комітету з питань інформаційної політики Микола Княжицький.

"Основна проблема закону — імплементація. Ми бачили долю закону про перейменування, і як в УПЦ МП спокійно його обійшли. Вони не перейменувалися, і що їм зробила держава? Нічого", — додає релігієзнавець Ірина Богачевська у коментарі "Телеграфу " .

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, у першому читанні ухвалила законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Цей урядовий законопроект відкриває дорогу до заборони судом діяльності УПЦ МП в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що два "слуги народу" перед голосуванням відмовляли нардепів від заборони УПЦ МП. Артем Культенко та Артем Дмитрук лякали колег "карою Божою".

Детальніше на цю тему читайте у статті "Плюшеве" рішення: три причини, чому Гундяєву не варто турбуватися про заборону РПЦ в Україні".