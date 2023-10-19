УПЦ МП запрещают на самом деле или на бумаге? Чего ждать, когда законопроект станет законом

Впереди тысячи отдельных судебных тяжб к каждой из единиц УПЦ МП и долгие годы апелляций

Верховная Рада сделала шаг в направлении запрета УПЦ МП и приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской православной церковью, то есть РПЦ. Заседание превратилось в толкотню и обмен проклятиями.

"Телеграф" рассказывает, как будет выглядеть воплощение этого запрета на практике, если законопроект примут и он станет законом.

Что в документе

Отметим, что до второго чтения документ 8371 может быть изменен. Документом предусматривается исключение деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния религиозной структуры, руководящий центр которой находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Деятельность может быть прекращена в судебном порядке по административному иску либо Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), либо прокурору.

Голосование в Верховной Раде

Упомянутая ГЭСС должна проводить религиоведческие экспертизы по выявлению подчиненности по каноническим и организационным вопросам с центрами влияния религиозной организации. После этого ШЭСС будет выдавать предписания по устранению нарушений в месячный срок со дня их издания.

В случае невыполнения религиозными организациями полученных предписаний в установленные сроки, ДЭСС будет иметь право обращаться в суд с админиском и требовать прекращения деятельности.

Как на деле будет работать запрет

Этот процесс может занять годы и потребовать буквально тысяч судебных тяжб. Как пояснил в своем Telegram-канале журналист, военнослужащий и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов, проблема в том, что иск ГЭСС должен быть не по "церкви в целом" (потому что ее юридически не существует), а по каждому отдельному приходу.

"Их в "МП" сейчас реально осталось что-то около семи-восьми тысяч. Они будут пробовать оспаривать выводы ГЭСС, а потом еще раз пытаться помешать в суде. С учетом того, какие у нас суды, процесс может сильно затянуться и не гарантировать победительницы. Но в целом это должно ускорить переходы к ПЦУ, разорвать связи МП с местными элитами и помочь вывести из-под государства-агрессора хотя бы ключевые приходы, церкви и монастыри", — пишет Трегубов.

Нужно будет судиться с каждой из единиц, как Киевская митрополия (главная), епархии (более полусотни) и отдельные приходы (тысячи). И таких юридических лиц в общей сложности около 9 тысяч, пишет "BBC-Україна".

Нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, в свое время предлагавший разобраться с УПЦ МП законопроектом 8221, отдал свой голос за сегодняшний документ в Раде (8371). Однако заявил в Facebook, что сам этот закон не запретит русскую церковь и объявил о намерении подать поправки ко второму чтению.

"В чем усматриваются недостатки законопроекта 8371 (правительственный)? Во-первых, он регулирует значительно меньший объем вопросов, по сравнению, например, с депутатским законопроектом 8221, который даже не выносится в зал, хотя был зарегистрирован и единогласно поддержан профильным комитетом значительно раньше. вторым, главным недостатком является растянутость введенной им процедуры во времени. Процедура может длиться буквально годы", — написал Княжицкий.

Он отметил, что если предметом судебного спора будет обоснованность экспертизы, то суд будет обязан назначать судебную экспертизу. Но в стране не существует аттестованных судебных экспертов по религиоведческой экспертизе. Отсутствуют и зарегистрированы методики их проведения. Также в законопроекте отсутствует процедура проверки полноты выполнения предписания.

"По законопроекту предписание ГЭСС не является обязательным к исполнению для религиозной организации, поскольку законопроект не содержит обязанности религиозной организации выполнять предписание. Следовательно, ГЭСС не может обязать организацию выполнить действия, которые для нее не являются обязательными. Законопроект оставляет неопределенной судьбу имущества запрещенной религиозной организации, договоров аренды государственных и коммунальных объектов и т.д.", — заявил нардеп.

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