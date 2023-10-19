"Бес ты": нардепы в Раде толкались и поливали друг друга матом (видео)

Некоторые коллеги пытались разнять спорщиков, другие же с интересом наблюдали

Во время заседания Верховной Рады в четверг, 19 октября, между народными депутатами Игорем Гузем (За будущее) и Артемом Дмитруком (ранее был исключён из фракции "Слуга народа") произошла эмоциональная перепалка. Вероятно, они не сошлись во мнениях по поводу законопроекта №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией, который был принят ВР в первом чтении.

Видео потасовки появилось в сети. В ней принимали участие несколько человек, часть которых пыталась утихомирить особенно разбушевавшихся оппонентов.

Звучали слова "ты раскалываешь Украину", "это ты раскалываешь Украину" и другие взаимные обвинения, все это сопровождалось ненормативными словами и выражениями. "Ты черт еб*ный! — А ты пе*рило, бл*дь!", — выкрикивали друг другу нардепы. Артем Дмитрук (на видео в клетчатой рубашке и с бородой) крикнул кому-то "Бес ты".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, Артем Дмитрук грозил коллегам "карой Божьей", призывая их не голосовать за законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией. Он известен тем, что защищает верующих московского патриархата от, по его мнению, "незаконных организованных рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей УПЦ (МП) на всей территории Украины". Он даже обращался с этой целью в МВД и угрожал "крестным ходом против власти".

Как сообщал "Телеграф", народный депутат от депутатской группы "За майбутнє" Виктор Мялик, подозреваемый в неуплате налогов на сумму 97 млн гривен, хочет установить в Украине День благодарности Богу. Новый праздник нардеп предлагает отмечать на межконфессиональном уровне в последнее воскресенье сентября.