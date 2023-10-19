"Біс ти": нардепи в Раді штовхалися та поливали один одного матом (відео)

Деякі колеги намагалися розняти опонентів, інші ж із цікавістю спостерігали

Під час засідання Верховної Ради у четвер, 19 жовтня, між народними депутатами Ігорем Гузем (За майбутнє) та Артемом Дмитруком (раніше було виключено з фракції "Слуга народу") відбулася емоційна суперечка. Ймовірно, вони не зійшлися в думках щодо законопроекту №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією, яку було прийнято ВР у першому читанні.

Відео бійки з’явилося в мережі. У ній брали участь кілька людей, частина яких намагалася втихомирити опонентів, що особливо розбушувалися.

Лунали слова "ти розколюєш Україну", "це ти розколюєш Україну" та інші взаємні звинувачення, все це супроводжувалося ненормативними словами та виразами. "Ти чорт еб*ний! — А ти пе*рило, б*ядь!", — вигукували один одному нардепи. Артем Дмитрук (на відео в картатій сорочці та з бородою) крикнув комусь "Біс ти".

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, Артем Дмитрук погрожував колегам "карою Божою", закликаючи їх не голосувати за законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Він відомий тим, що захищає вірян московського патріархату від, на його думку, "незаконних організованих рейдерських атак, протиправних захоплень храмів та церков УПЦ (МП) на всій території України". Він навіть звертався з цією метою до МВС та погрожував "хресною ходою проти влади".

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Віктор Мялик, підозрюваний у несплаті податків на суму 97 млн гривень, хоче встановити в Україні День подяки Богу. Нове свято нардеп пропонує відзначати на міжконфесійному рівні в останню неділю вересня.