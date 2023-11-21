Вихваляв Гіві та Моторолу: СБУ затримала священика УПЦ МП, який ховався по всій країні

Він називав війну, яку веде рф у нашій країні, "громадянською" і налаштовував парафіян проти України

Служба безпеки викрила настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію росії та виправдовував окупацію частини України. Він також вихваляв колишніх ватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу".

Про затримання любителя росії повідомили в СБУ. У своєму Telegram-каналі він тиражував наративи кремля про нібито "громадянську війну" в Україні, а також писав у мережі коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

"Для підготовки деструктивного контенту використав публікації пропагандистських інтернет-ресурсів росії, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви. Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з парафіянами церкви", — розповіли в СБУ.

Клірик ховався на території кількох областей України, але у результаті його знайшли та затримали. Він перебуває під вартою, триває розслідування. За місцем проживання священника пройшли обшуки. Слідчі виявили у нього мобільні телефони та комп’ютери з доказами його підривної роботи на користь рф. Протоієрею повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чернігові 14 листопада, на території стародавнього Дитинця, священик УПЦ МП покусав військового. Конфлікт стався біля Спасо-Преображенського собору.