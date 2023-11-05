Стало відомо, як Лавра зароблятиме після виселення УПЦ МП

Держава взяла на себе додаткові фінансові зобов’язання

На тлі виселення УПЦ МП Лавру планують зробити знову привабливою для українців. Ведеться робота і над окупністю святині.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Максим Остапенко — директор заповідника "Києво-Печерська лавра". За його словами, зараз перед ним та колегами стоїть завдання максимально відновити відвідування Лаври — не лише в частині паломництва, а й туристичній складовій, яка через війну впала в рази.

"Роботу 2023 року ми ведемо під гаслом, що маємо відновити в ній українське служіння і культурний туризм, зробити Лавру привабливою для українців й іноземних гостей. Тому маємо створювати велику кількість різноманітних проєктів", — каже він.

Проте, зазначає Остапенко, слід розуміти, що Києво-Печерська лавра без великої та системної державної підтримки не зможе вистояти. Це об’єкт, включений у Світову спадщину ЮНЕСКО, а отже, держава бере на себе зобов’язання їх утримувати.

"Звісно, в умовах війни ми прагнемо залучити і додаткові ресурси, благодійні кошти. У нас, як я казав, засновано благодійний фонд "Українська лавра", є благодійники, які допомагають. Плюс — міжнародні гранти. Але ми не можемо віддати її під бізнес. Враховуючи важливість Лаври для українського суспільства, зараз держава значно збільшує надання їй фінансової допомоги", — сказав Остапенко і додав, що до цього фінансування Лаври було урізаним "Лавра два роки жила у дуже важкому режимі. Не велось жодних реставраційних робіт, були обмежені видатки на заробітну плату".

Зараз, пояснює директор, до заповідника повертається нижня територія (Нижня лавра. — Ред.), і нам потрібно збільшити штат працівників для її обслуговування, розширити напрями діяльності заповідника на цій території і в цілому. Тож держава взяла на себе додаткові фінансові зобов'язання, попри війну.

Більше про те, чому до Лаври прилип шлейф репутації "Паші Мерседеса", які конфлікти існують щодо майна та чому фінансування держзаповідника було урізаним, читайте у повній версії інтерв’ю Максима Остапенка "Телеграфу" під назвою "До тисячоліття Лаври потрібно готуватись, як до Олімпіади": директор заповідника "Києво-Печерська лавра", ч. ІІ".

Раніше ми писали про те, які шанси виселити УПЦ МП із Почаївської лаври.