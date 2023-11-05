Стало известно, как Лавра будет зарабатывать после выселения УПЦ МП

Государство взяло на себя дополнительные финансовые обязательства

На фоне выселения УПЦ МП Лавру планируют сделать снова привлекательной для украинцев. Ведется работа и над окупаемостью святыни.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Максим Остапенко — директор заповедника "Киево-Печерская лавра". По его словам, сейчас перед ним и коллегами стоит задача максимально возобновить посещение Лавры — не только в части паломничества, но и туристической составляющей, которая из-за войны войны упала в разы.

"Работу в 2023 году мы ведем под лозунгом восстановить в ней украинское служение и культурный туризм, сделать Лавру привлекательной для украинцев и иностранных гостей. Поэтому мы должны создавать большое количество разнообразных проектов", — говорит он.

Однако, отмечает Остапенко, следует понимать, что Киево-Печерская лавра без большой и системной государственной поддержки не сможет выстоять. Это объект, включенный во Всемирное наследие ЮНЕСКО, а значит государство берет на себя обязательство их содержать.

"Конечно, в условиях войны мы стремимся привлечь и дополнительные ресурсы, благотворительные средства. У нас, как я говорил, основан благотворительный фонд "Украинская лавра", есть помогающие благотворители. Плюс – международные гранты. Но мы не можем отдать его под бизнес. Учитывая важность Лавры для украинского общества, сейчас государство значительно увеличивает предоставление ему финансовой помощи", — сказал Остапенко и добавил, что до этого финансирование Лавры было урезанным "Лавра два года жила в очень тяжелом режиме. Не велось никаких реставрационных работ, были ограничены расходы на заработную плату".

Сейчас же, объясняет директор, к заповеднику возвращается нижняя территория (Нижняя лавра. – Ред .), и нам нужно увеличить штат работников для ее обслуживания, расширить направления деятельности заповедника на этой территории и в целом. Поэтому государство взяло на себя дополнительные финансовые обязательства, несмотря на войну.

Больше о том, почему к Лавре прилип шлейф репутации "Паши Мерседеса", какие конфликты существуют в отношении имущества и почему финансирование госзаповедника было урезанным, читайте в полной версии интервью Максима Остапенко "Телеграфу" под названием "К тысячелетию Лавры нужно готовиться, как к Олимпиаде": директор заповедника "Киево-Печерская лавра", ч. ІІ".

Ранее мы писали о том, какие шансы выселить УПЦ МП из Почаевской лавры.