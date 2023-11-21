Восхвалял Гиви и Моторолу: СБУ задержала священника УПЦ МП, который прятался по всей стране

Он называл войну, которую ведет рф в нашей стране "гражданской" и настраивал прихожан против Украины

Служба безопасности разоблачила настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию россии и оправдывал оккупацию части Украины. Он также восхвалял бывших главарей террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".

О задержании любителя россии сообщили в СБУ. В своем Telegram-канале он тиражировал наративы кремля о якобы "гражданской войне" в Украине, а также писал в сети комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.

"Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов россии, в том числе официальный сайт русской православной церкви. Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви", — рассказали в СБУ.

Клирик прятался на территории нескольких областей Украины, но в итоге его нашли и задержали. Он находится под стражей, продолжается расследование. По месту жительства священника прошли обыски. Следователи обнаружили у него мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами его подрывной работы в пользу рф. Протоиерею сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чернигове 14 ноября, на территории древнего Детинца, священник УПЦ МП покусал военного. Конфликт произошел у Спасо-Преображенского собора.