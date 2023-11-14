"Повторял что-то о фашистах": в Чернигове священник УПЦ МП укусил военного (фото)

Священник пытался снимать военного на видео

Во вторник, 14 ноября, в Чернигове на территории древнего Детинца священник УПЦ МП, деятельность которой пытаются запретить в Украине, укусил военного. Конфликт произошел у Спасо-Преображенского собора.

Как пишет местное издание ЧEline, представители УПЦ МП получили разрешение забрать некоторые вещи из Спасо-Преображенского собора, который по решению комиссии Минкульта опечатан. Этот собор с 1991 года был передан в пользование епархии УПЦ, которая, согласно религиоведческой экспертизе, имеет связь с русской православной церковью.

Издание подчеркивает, что с момента опечатывания черниговских святынь, общественный порядок возле них обеспечивают представители военизированных структур и непосредственно военные. Во вторник несколько священников с помощниками переносили вещи из собора. За этим со стороны наблюдали военные.

Параллельно с этим рабочие занимались демонтажем старого замка на дверях собора. Это сильно разозлило представителей УПЦ МП. Разгорелась словесная перепалка.

Спасо-Преображенский собор

"Далее случилось вообще невиданное. Это четкая провокация для картинки и российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. На мою просьбу священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", — рассказал представитель военного формирования.

Как стало известно, напал на военного и укусил его за руку черниговский священник Андрей Забуранный. На место происшествия обе стороны вызвали полицию и медиков.

Андрей Забуранный

В то же время, издание подчеркивает, что, по их информации из одного из силовых ведомств Черниговской области, духовенство УПЦ МП в последнее время получает из москвы четкие инструкции по организации подобных провокаций. Отмечается, что в дальнейшем российские спецслужбы, непосредственно курирующие духовные вопросы, используют эти материалы для пропаганды и создания фейков как в россии, так и в зарубежных медиа.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении руководителю РПЦ Владимиру Гундяеву (известному как патриарх кирилл). СБУ и Офис Генерального прокурора собрали в отношении его доказательную базу.