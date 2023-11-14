"Повторював щось про фашистів": у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового (фото)

Священник намагався знімати військового на відео

У вівторок, 14 листопада, в Чернігові на території стародавнього Дитинця священник УПЦ МП, діяльність якої намагаються заборонити в Україні, вкусив військового. Конфлікт стався біля Спасо-Преображенського собору.

Як пише місцеве видання ЧEline, представники УПЦ МП отримали дозвіл забрати деякі речі зі Спасо-Преображенського собору, який за рішенням комісії Мінкульту опечатаний. Зазначається, що цей собор з 1991 року був переданий у користування єпархії УПЦ, яка, згідно з релігієзнавчою експертизою, має зв’язок з російською православною церквою.

Видання підкреслює, що з моменту опечатування чернігівських святинь, громадський порядок біля них забезпечують представники воєнізованих структур та безпосередньо військові. У вівторок кілька священників з помічниками переносили речі із собору. За цим зі сторони спостерігали військові.

Паралельно з цим робітники займалися демонтажем старого замка на дверях собору. Це неабияк розлютило представників УПЦ МП. Розгорілася словесна перепалка.

Спасо-Преображенський собор

"Далі трапилося взагалі небачене. Це чітка провокація для картинки і російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти. Я попросив мене не знімати, адже я військовий і мене не можна фільмувати. На моє прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторював щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив", — розповів представник військового формування.

Як стало відомо, напав на військового і вкусив його за руку чернігівський священник Андрій Забуранний. На місце події обидві сторони викликали поліцію і медиків.

Андрій Забуранний

Водночас видання підкреслює, що, за їх інформацією з одного з силових відомств Чернігівської області, духовенство УПЦ МП останнім часом отримує з москви чіткі інструкції стосовно організації подібних провокацій. Зазначається, що у подальшому російські спецслужби, які безпосередньо курують духовні питання, використовують ці матеріали для пропаганди і створення фейків як в росії так і в закордонних медіа.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру керівнику РПЦ володимиру гундяєву (відомому як патріарх кирил). СБУ та Офіс Генерального прокурора зібрали відносно нього доказову базу.