СБУ пришла с обысками еще в одну "крепость" УПЦ МП

Святыню передали в аренду УПЦ МП в 2003 году

С утра в четверг, 30 ноября, Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре. Она находится в Тернопольской области.

Об обысках сообщает "Украинская правда". Уточняется, что предварительной причиной "визита" СБУ стало распространение представителями Лавры российской идеологии.

Тем временем в УПЦ заявили, что происходит "зачистка" помещений Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии. Там сообщили, что студенток Кременецкого духовного училища якобы принудительно сажали в автобусы и вывозили "в общежитие одного из колледжей".

"В 6:00 утра Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", — заявили в пресс-службе Тернопольской епархии.

Девушек на автобусе отвозят в общежитие одного из учебных заведений

в УПЦ заявили, что студентки не понимают, что происходит

Полиция пришла в Почаевскую лавру рано утром

Аренда Почаевской лавры московским патриархатом действует до 2052 года, но министерство культуры создало комиссию для проверки использования объектов лавры. Также Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует парламенту принять проект постановления (9179) об обращении в Кабмин с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры. В комитете подчеркнули, что УПЦ МП получила государственное имущество в бесплатное пользование и туда не допускали министерские проверки и общественный контроль.

Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году. В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, шесть из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В феврале 2023 года глава Тернопольского областного совета Михаил Головко сообщил о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, какие шансы выселить УПЦ МП из Почаевской лавры. В начале двухтысячных правительство Виктора Януковича сделало УПЦ МП щедрый подарок в виде бесплатной аренды на 50 лет. За годы хозяйничания этой конфессии барочный комплекс был обезображен огромным храмом-новостроем.