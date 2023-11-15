Два Рождества в году: что изменит переход Лавры на новый календарь

ПЦУ дала последний шанс монахам УПЦ МП, но они его не использовали

Киево-Печерская лавра с 15 ноября перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Об этом сообщил наместник Лавры архимандрит Авраамий. Какие изменения это повлечет за собой в религиозной практике верующих и почему главная православная святыня Украины медлила с этим решением, разбирался "Телеграф".

Вместе с Европой

Напомним, что Православная церковь Украины синхронно с Украинской греко-католической церковью ввела в действие церковную реформу еще с 1 сентября, введя в своей практике новоюлианский календарь, которым пользуются и западные европейцы.

Согласно новому календарю, большинство "недвижимых" православных праздников стали отмечать на 13 дней раньше. К примеру, Покров Пресвятой Богородицы вместо 14 октября отмечают 1 октября, а Рождество Христово вместо 7 января отмечают 25 декабря. Изменения не коснулись только празднования Пасхи и привязанных к ней праздников.

Новый церковный календарь

В ПЦУ объясняли необходимость календарной реформы следующим образом:

"Фактически вся Европа причастна к новому стилю и большинство поместных церквей совершает богослужение по новому стилю. То есть, чтобы молиться в унисон со всей полнотой православия, мы как раз и присоединились к новоюлианскому календарю", — пояснил "Телеграфу" митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

Кроме того, из-за войны миллионы украинцев уехали в Европу, а там пользуются либо новоюлианским, либо григорианским календарем.

"И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с новоюлианским календарем, фактически совпадающим с григорианским. Возможность взять отпуск, уйти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить отныне духовной традиции ПЦУ", — добавляет митрополит Александр.

Запрос на свободу

Но! Понимая многолетнее постоянство предыдущей календарной традиции, за монастырями и приходами ПЦУ сохранила право не переходить на новоюлианский календарь.

"И это очень правильно, ведь соответствует православной традиции: в любой поместной церкви могут быть общины, служащие по другому календарю. Даже в УПЦ МП есть более 100 общин, которые служат по новоюлианскому календарю, — объясняет "Телеграфу" религиовед Юрий Черноморец. — Понятно, что есть общественный запрос на новоюлианский календарь, но не менее важен общественный запрос на свободу, когда каждая община может определять свою жизнь как угодно. Это в традициях Киевского христианства. Вспомните русский раскол, когда они спорили, как креститься: двумя или тремя пальцами, а эти же новации перед тем в Киевской митрополии на территории Украины были введены на 50 лет раньше и никаких разборок не было".

"Мы не хотели, чтобы у нас, как в Греции, возник какой-то старостильный раскол. Мы живем в одной церкви, но не ограничиваем приходы и монастыри в праве богослужений по старому календарю", — добавил митрополит Александр.

С 1 сентября по 15 ноября правом не переходить на новоюлианский календарь пользовался и монастырь ПЦУ в Киево-Печерской Лавре. И это выглядело довольно странно: 1 октября предстоятель ПЦУ правит торжественную службу по случаю Покрова в Ровно, а тем временем в Киеве монастырь ПЦУ в самой значимой святыне православия этот праздник не отмечает.

Почему Лавра медлила?

Дело в том, что фактически в Киево-Печерской лавре существуют два мужских православных монастыря: ПЦУ и УПЦ Московского патриархата. И оба они находятся в неопределенном положении.

Монастырь ПЦУ – юридически зарегистрированный еще в декабре прошлого года, но фактически не имеет помещений для монахов.

Монастырь УПЦ МП – помещение имеет (на территории Нижней лавры), но согласно судебному решению должен их освободить.

"Лавра оставалась со старым стилем, чтобы это было удобнее тем монахам, которые, как думали в ПЦУ, перейдут из Московского патриархата", — говорит Черноморец.

"Лавра оставалась на старом календаре, учитывая, что это могло бы стать поводом для того, чтобы братия "старой" обители и календаря старого стиля, могла безболезненно присоединиться к богослужениям в монастыре Киево-Печерская лавра, который находится в юрисдикции ПЦУ. Но этого не произошло", — подтверждает митрополит Александр.

Важным аргументом в пользу старого стиля в Лавре были опасения, что прихожане не поймут календарную реформу.

"Было ожидание, что есть много киевлян, которые бы захотели молиться и остаться на старом стиле. Но оказалось, что посетители Лавры больше склонны к празднованию вместе со всей полнотой церкви по новоюлианскому календарю", — объясняет митрополит Александр.

"Решили обратить внимание на то, что удобно для прихожан, посещающих Верхнюю лавру (где сейчас служит только ПЦУ, — Ред. ) Поскольку прихожане поддерживали новоюлианский стиль, то монастырь и перешел", — резюмировал Черноморец.

Что это изменит?

Как отразятся на простых верующих календарные новации в Киево-Печерской лавре?

"Это значит, что в Лавре, как и во всех других храмах ПЦУ Киева мы все будем синхронно праздновать праздники", — объясняет "Телеграфу" священник ПЦУ Георгий Коваленко.

Таким образом, в этом году день святого Николая в Киево-Печерской лавре будут впервые отмечать 6-го, а не 19 декабря, а Рождество — 25 декабря (что, кстати, является уникальной ситуацией, ведь 7 января ПЦУ уже праздновала в Лавре Рождество по старому стилю).

Церковные праздники ноября по новому календарю

"Монастырь присоединится к общецерковным датам празднования в дни памяти святых, постам и остальной церковной жизни", — добавляет митрополит Александр.

Почему важна такая синхронность?

"Вот представьте ситуацию: паломник приезжает в Лавру на Покрову 1 октября, а в Лавре — не Покрова. Поэтому оказалось, что дождаться монахов из УПЦ МП это некая призрачная надежда, а реальные люди ходящие в Лавру и их потребности – реальность", — резюмировал Коваленко.