Киево-Печерская лавра перейдет на новый календарь: когда это произойдет и на что повлияет

О переходе попросили прихожане

После выдворения из Киево-Печерской лавры представителей Украинской православной церкви московского патриархата монастырь перейдет на новоюлианский календарь. Ранее такое же решение приняла Православная церковь Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш). По его словам, использовать новый календарь начнут с 15 ноября.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры блаженнейшего митрополита Эпифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) лавра переходит на использование нового юлианского календаря", — сообщил он.

Архимандрит Авраамий также напомнил, что новоюлианский календарь является основным для Православной церкви Украины. Он используется ПЦУ с 1 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами. Право использовать старый календарь сохраняется за монастырями и церковными приходами, которые этого хотят. При этом и ПЦУ, и УГКЦ сохранили действующую Пасхалию – методику расчета даты Пасхи.