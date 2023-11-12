Києво-Печерська лавра перейде на новий календар: коли це станеться і на що вплине

Про перехід попросили парафіяни

Після виселення з Києво-Печерської лаври представників Української православної церкви московського патріархату монастир перейде на новоюліанський календар. Раніше таке ж рішення прийняла Православна церква України.

Про це повідомив виконуючий обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш). За його словами, використовувати новий календар почнуть з 15 листопада.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) лавра переходить на використання новоюліанського календаря", — повідомив він.

Архімандрит Авраамій також нагадав, що новоюліанський календар є основним для Православної церкви України. Він використовується ПЦУ з 1 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями. Право використовувати старий календар зберігається за монастирями та церковними парафіями, які цього хочуть. При цьому і ПЦУ, і УГКЦ зберегли чинну Пасхалію — методику розрахунку дати Великодня.