ЗСУ мають успіх у Запорізькій області та атакують на лівому березі Херсонщини: ситуація на фронті та карти

Тривають тяжкі бої

Йде 644-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби, 28 листопада, українські війська продовжували наступальні операції у напрямку Мелітополя і досягли успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані Запорізької області. Крім того, вони утримали позиції та, ймовірно, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватово-Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на захід і на південний захід від міста Донецьк, у прикордонному районі Донецько-Запорізької області. Також ворог наступав на заході Запорізької області та в районі Куп’янська та Авдіївки, сказано у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна і досягли успіхів. Вони просунулися на північ від Синьківки та на захід від Первомайського.

Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили понад чотири російські атаки у районі Синьківки та Петропавлівки на Куп’янському напрямку. Ще понад 12 російських атак було відбито в районі Стельмахівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва у напрямі Лимана. Український командир, який діє на напрямку Куп’янськ-Лиман, заявив, що російські війська зазвичай проводять атаки піхотними групами чисельністю від 10 до 30 осіб без підтримки бронетехніки.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували штурмові операції на південь від Бахмуту. Російські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська 28 листопада незначно просунулися у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки, що підтверджено відео. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичів; поблизу Авдіївки, Степового, Досвідченого, Північного та Першотравневого; і на південь від Тоненького.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської бригади без успіху атакували у Опитного. Також одна з російських бригад безуспішно атакувала у Водяного та вздовж лінії Піски-Первомайське.

Генштаб України заявив, що російські війська атакують у напрямку Авдіївки невеликими групами піхоти. Ця тактика обрана після того, як ворог зазнав значних втрат у військовій техніці.

28 листопада російські війська провели наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Машовець стверджував, що росіяни без успіху атакували у Георгіївки. Ще один російський полк безуспішно атакував біля Новомихайлівки.

Російський солдат, який імовірно діє у напрямку Мар’їнки, стверджував, що російським силам не вистачає можливостей оборони та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Причина в тому, що українські війська швидко завдають ударів по російських позиціях, змушуючи ворога постійно передислокуватися на нові позиції.

"Південна вісь"

28 листопада російські війська атакували та просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Російські джерела стверджували ввечері 27 листопада та 28 листопада, що підрозділи одного російського полку атакували вздовж лінії Приютно-Старомайорське та захопили невказані висоти на північ від Старомайорського. Генштаб України повідомив, що російські війська не проводили наступальних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Українські війська 28 листопада продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя. Машовець повідомив, що українські сили досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані за останні кілька днів.

Російські війська 28 листопада продовжували наземні атаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог без успіху атакував у Роботиного та Новопрокопівки.

Українські війська зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області 28 листопада. Український Генштаб заявив, що українські війська продовжують тримати позиції на східному березі Херсонської області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої оцінив хід будівництва фортифікаційних озброєнь та мінування територій. За його словами, фінансування та необхідні ресурси для цих цілей є, проте темпи робіт у територіальних громадах необхідно прискорити.