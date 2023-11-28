"Мін та бетону вистачить, але...": Зеленський розповів про хід будівництва укріплень

Україна продовжує споруджувати зміцнення

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої оцінив хід будівництва фортифікаційних озброєнь та мінування територій.

Як розповів він у своєму традиційному відеозверненні, фінансування та необхідні ресурси для цих цілей є, проте темпи робіт у територіальних громадах необхідно прискорити.

"Все абсолютно деталізовано — мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", — сказав він.

За його словами, також на Ставці провели аналіз нещодавніх російських атак проти України та тактики захисту від них. Зеленський зазначив, що є чітке розуміння того, що необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп та посилення системи ППО.

Крім того, Зеленський зазначив, що особливу увагу приділили розбору ситуації на східних ділянках фронту, де відбуваються найінтенсивніші бойові зіткнення.

"Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій", – додав президент.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше розповідав, у яких областях спостерігається дефіцит систем протиповітряної оборони.