Зеленський підписав держбюджет-2024: головні пункти для держави

Уряд називає цю фінансову стратегію "економікою перемоги"

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Бюджету на 2024 рік. Його було затверджено Верховною Радою України 9 листопада.

На сайті ВР України, у картці відповідного законопроєкту №10000, зазначається, що документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави у четвер, 28 листопада. Близько половини видатків буде спрямовано на оборону.

Зауважимо, що фінансову стратегію на наступний рік в уряді назвали "економікою перемоги". Усі державні кошти буде витрачено на оборонний сектор, решту видатків планують фінансувати коштом грантів і кредитів з боку міжнародних партнерів.

Основними змінами бюджету на 2024 рік є:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.

видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн

дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.

зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)

прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %)

припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)

Основні параметри бюджету 2024

Мінфін зазначає, що кошти, які підуть на оборону, будуть витрачені на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Раніше "Телеграф" писав, що складений кошторис несе певні ризики для нашої держави. Адже втома міжнародних партнерів від війни в Україні та їхні внутрішні політичні процеси призводять до того, що Україні стає чимдалі важче залучати кошти від міжнародних партнерів.