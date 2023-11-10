Складений кошторис: Україна отримала бюджет наступного року. До чого готуватись?

На папері бюджет-2024 виглядає непогано. В чому його проблеми

Верховна Рада вчора, 9 листопада, ухвалила державний бюджет на 2024 рік. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів. Від 14 вересня, коли уряд ухвалив проект бюджету на 2024 рік і до затвердження бюджету 9 листопада подано 1620 поправок.

Деякі скандальні статті виправили. Так, 445 млн грн на виробництво серіалів та 574 млн грн, які мали піти на реконструкцію Музею Голодомору, спрямували на протезування військових. Зменшено видатки на Бюро економічної безпеки України (-409,1 млн грн), Мінстратегпром та Держспецзвʼязку (загалом 9,6 млрд перерозподілили на статтю "на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ").

В остаточному варіанті бюджет змінився не аж прям сильно. В вересні уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у понад 1,5 трлн грн. У затвердженому варіанті план по доходах збільшили до 1,768 трлн грн. за рахунок, в основному ПДВ, з ввезених в Україну товарів. А також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати. Видатки загального фонду з початкових 3,1 трлн грн встановили на рівні 3,35 трлн грн. Практично не змінився дефіцит державного бюджету що становить 1,571 трлн грн.

Основні параметри бюджету 2024

Дещо більш оптимістичним став погляд депутатів та уряду на економіку. В початковій версії бюджету рівень інфляції за підсумком 2024 рік очікувався на рівні 10,8%. В затвердженому варіанті інфляція — 9,7%. прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%), Також у проєкті Держбюджету Мінфін змінив ще кілька показників: зростання споживчих цін з 14,7% до 7,1% та показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7%.

Очікуваний курс долара так само став дещо привабливішим. Його прогнозують на рівні 40,7 грн за долар. Тоді як уряд на початку пропонував 41,4. Незалежні експерти, наприклад Dragon Capital у своїх прогнозах щодо курсу ще більш оптимістичні: 37 на кінець цього року та 39 грн — в наступному. Міцний курс впливає на сповільнення інфляції та відповідно збереження вартості гривневих заощаджень громадян, а от помірна девальвація вигідна експортерам, які мають валютні доходи, а видатки у гривні. Національний банк України, знизивши з 27 жовтня облікову ставку відразу на 4 відсоткових пункти до 16%. І планує в грудні знизити ставку ще на 1 відсотковий пункт та тримати її весь 2024 рік.

Без змін залишились видатки на оборону. На забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн. Це практично 50% видатків. І це небагато, адже у ворога відповідний бюджет в 2,5 рази більший. Є і деякі статті спрямовані на розвиток оборонно-промислового комплексу. Ось про що мова: 43 млрд грн на виробництво БПЛА , така саме сума на виробництво боєприпасів та зброї. Новий бюджет враховує нещодавно ухвалені змін до Бюджетного кодексу щодо розподілу "військового" ПДФО. Ще майже 10 млрд держава додатково отримає завдяки ухваленню закону про оподаткування надприбутків банків, обсяг ПДВ із ввезених на митну територію України товарів збільшили на понад 43 млрд грн.

Звідки гроші? Частково фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн), розміщення ОВДП (525,9 млрд грн) та надходжень від приватизації (4 млрд грн). Але в цілому звести бюджет при шалених видатках на оборону можна тільки за умов отримання 41 млрд доларів США зовнішньої фінансової підтримки.

І це ризиковані статті, бо втома міжнародних партнерів від війни в Україні та їх внутрішні політичні процеси призводять до того, що Україні стає чимдалі важче залучати кошти від міжнародних партнерів. Так каже голова Мінфіну Сергій Марченко. Він визнає, що непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік — 29 млрд доларів. Зовнішня допомога Україні під час повномасштабної війни надходить з багатьох країн світу, але найбільше – з США і ЄС. Фінансування від США цього року становить $10,9 млрд, тоді як у 2022 році це були $11,98 млрд. ЄС від початку року спрямував до України $14,6 млрд. Це майже вдвічі більше, ніж загалом за минулий рік, коли ця сума сягнула $7,96 млрд.

Ці гроші надходять на різних умовах. ЄС надає кошти за програмою макрофінансової допомоги, тобто на пільгових умовах (позика на 30 років з правом не погашати її перші 10 років.) Міністр фінансів Марченко уточнив, що наступного року Україна розраховує $5,4 млрд від МВФ, $8,5 млрд від США та $18 млрд від Євросоюзу. США надають фінансову допомогу в формі грантів, тобто безповоротної допомоги. "Гроші спрямовують через механізм PEACE Світового банку. В угоді чітко прописано, на що саме йдуть гроші. Це передусім соціальні витрати та зарплати", – пояснює координаторка проектів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Але ухвалення рішення про виділення коштів на допомогу на наступний рік в Сполучених Штатах затягується.

Невизначеність з параметрами грантової допомоги і практично відсутні резерви внутрішніх запозичень бюджетну "дірку" в 29 млрд долл не перекриють. Тож грошовий верстат , який цього року працював виключно в технічних параметрах — на заміну в обігу зношених купюр — має бути напоготові. "Щиро співчуваю Мінфіну, якому доводиться якось прогнозувати бюджет на наступний рік. Бо як показує практика, усі оті речі не піддаються прогнозуванню, як по витратам (де 2/3 залежить від витрат на оборону), так і по фінансуванню тих витрат (де 2/3 залежить незрозуміло від чого)…. Порівняно з цим усім, похибка в прогнозі курсу долара – це дрібниця. Як і гарячі обговорення ставок податків", — прогнозував ще у вересні Олександр Паращий з Concord Capital Тож цілком ймовірно, що, як і нинішнього року, бюджетні видатки за відповідними статтями у 2024-му не раз переглядатимуть.