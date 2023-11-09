Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік: які в ньому цифри
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Зміни торкнулися важливих пунктів закону
Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік. Закон ухвалено в цілому.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. "За" відповідне рішення віддали свої голоси 276 народних обранця.
Основні зміни нового документа:
- доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.
- видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн
- дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.
- зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.
- прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)
- прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %)
- припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)
Нагадаємо, про ключові цифри бюджету України на 2024 рік ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Вивчаючи його необхідно пам’ятати про інформацію, яка вказана вище.
Раніше ми писали про те, що нардеп звернув увагу на важливу деталь проекту бюджету 2024 року.