Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік: які в ньому цифри

Зміни торкнулися важливих пунктів закону

Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік. Закон ухвалено в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. "За" відповідне рішення віддали свої голоси 276 народних обранця.

Основні зміни нового документа:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.

видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн

дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.

зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)

прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %)

припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)

Нагадаємо, про ключові цифри бюджету України на 2024 рік ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Вивчаючи його необхідно пам’ятати про інформацію, яка вказана вище.

Раніше ми писали про те, що нардеп звернув увагу на важливу деталь проекту бюджету 2024 року.