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Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік: які в ньому цифри

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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glavcom.ua Новина оновлена 09 листопада 2023, 13:59

Зміни торкнулися важливих пунктів закону

Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік. Закон ухвалено в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. "За" відповідне рішення віддали свої голоси 276 народних обранця.

Основні зміни нового документа:

  • доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.
  • видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн
  • дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.
  • зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.
  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %)
  • припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)

Нагадаємо, про ключові цифри бюджету України на 2024 рік ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Вивчаючи його необхідно пам’ятати про інформацію, яка вказана вище.

Раніше ми писали про те, що нардеп звернув увагу на важливу деталь проекту бюджету 2024 року.