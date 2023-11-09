Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2024 год: какие в нем цифры

Изменения коснулись важных пунктов закона

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год. Закон принят в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "За" соответсвующее решение отдали свои голоса 276 народных избранника.

Основные изменения нового документа:

доходы бюджета были увеличены на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн.

расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн

дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн грн.

внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$), чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд. грн.

прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%)

прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8%)

предположения по курсу гривны – в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.)

Напомним, о ключевых цифрах бюджета Украины на 2024 год вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. Изучая его необходимо помнить информации, которая указана выше.

Ранее мы писали о том, что нардеп обратил внимание на важную деталь проекта бюджета 2024.