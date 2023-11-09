Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2024 год: какие в нем цифры
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Изменения коснулись важных пунктов закона
Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год. Закон принят в целом.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "За" соответсвующее решение отдали свои голоса 276 народных избранника.
Основные изменения нового документа:
- доходы бюджета были увеличены на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн.
- расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн
- дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн грн.
- внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$), чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд. грн.
- прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%)
- прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8%)
- предположения по курсу гривны – в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.)
Напомним, о ключевых цифрах бюджета Украины на 2024 год вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. Изучая его необходимо помнить информации, которая указана выше.
Ранее мы писали о том, что нардеп обратил внимание на важную деталь проекта бюджета 2024.