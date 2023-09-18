Бюджет-2024: живем в долг, а воюем за свой счет

Несмотря на сверхсложную финансовую ситуацию, власти прогнозируют улучшение ключевых экономических показателей в следующем году

Украинское правительство одобрило проект закона о Государственном бюджете на 2024 год и уже направило его на рассмотрение комитета Верховной Рады. До 1 октября депутаты смогут вносить в документ свои замечания и предложения, а к 1 декабря бюджет будет окончательно утвержден.

Финансовую стратегию на следующий год в правительстве назвали "экономикой победы". Все государственные средства будут потрачены на оборонный сектор, остальные расходы планируют финансировать за счет грантов и кредитов со стороны международных партнеров.

"Телеграф" разбирался, сколько денег нужно Украине для приближения победы на фронте и поддержания жизнедеятельности государства, и насколько реалистичны планы правительства по улучшению финансового положения страны в разгар полномасштабной войны.

Ключевые цифры

По расчетам властей, общий фонд бюджета (без внешних вливаний) в 2024 году составит 1,56 трлн грн, расходы же потребуют 3,1 трлн грн. Дефицит бюджета ожидается на уровне 1,59 трлн. грн., или 20,4% от ВВП.

Как и в прошлом году, все свои средства Украина потратит на оборону и безопасность. В общей сложности на этот сектор уйдет 1,68 трлн грн. В частности, на производство украинского оружия и боеприпасов будет направлено почти 56 млрд грн, а на обеспечение армии дронами — 48 млрд грн.

Расходы на обеспечение жизнедеятельности государства планируют возместить за счет международной помощи — грантов и кредитов в размере 42,8 млрд дол. от ключевых партнеров: США (30%), ЕС (45%), МВФ (13%) и другие (12%).

Таким образом, в следующем году госдолг Украины вырастет до 8,18 трлн. грн. На его погашение планируется потратить более 1 трлн грн: 606,5 млрд грн основной суммы и 422 млрд грн на выплату процентов. Внутренние долги, вероятно, будут погашаться за счет продажи ОВГЗ, из чего правительство планирует выручить 421,6 млрд грн.

Несмотря на не слишком радужные подсчеты, украинские чиновники уверены, что в 2024 году ключевые экономические показатели улучшатся. Так, согласно документу о государственном бюджете, реальный ВВП вырастет на 5% (против прогнозируемых 2,8% в 2023-м), объемы экспорта увеличатся на 7,5%, а импорт сократится на 5,5%.

Кроме того, средняя зарплата будет якобы достигать 21 850 грн в месяц (против 18 200 грн 2023-го), минималка уже с 1 января вырастет до 7 100 грн, а 1 июля до 8 000 грн. Также с 1 января запланировано повышение прожиточного минимума до 2 920 грн (против 2 589 в 2023-м) и размера должностного оклада работника І тарифного разряда единой тарифной сетки до 3 195 грн с 1 января и до 3 600 грн с 1 июля (+24, 4%).

В то же время в валютном эквиваленте размер минимальной зарплаты сократится, ведь, по подсчетам Минфина, курс доллара в следующем году вырастет до 41,4 грн. Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что для укрепления гривни нет "никаких фундаментальных факторов".

Налоги для населения в следующем году не будут повышаться вообще, однако из местных бюджетов будут изымать поступления от НДФЛ с доходов военнослужащих, из-за чего общины до конца года недополучат около 25,8 млрд грн. Таким образом правительство планирует добавить казне еще 93,7 млрд грн. Средства будут направлены в специальный фонд бюджета для приобретения военной техники, также производства и закупки дронов. Потери местных бюджетов частично компенсируют государственными дотациями.

В 2024 году вдвое увеличат расходы на поддержку ветеранов (13,6 млрд грн). В частности, на реабилитацию и профессиональную адаптацию воинов в следующем году потратят в пять раз больше, чем в 2023-м: 2,6 млрд грн, на внедрение института помощника ветерана уйдет 3,8 млрд грн, а на обеспечение военных жильем — 5,78 млрд грн. На обустройство Национального военного мемориального кладбища в Гатненской общине под Киевом, выделят еще полмиллиарда гривен.

Для поддержки бизнеса по разным программам заложено почти 30 млрд грн. На компенсацию части процентов по кредитам бизнеса в рамках программы "5-7-9" выделят 18 млрд грн (на 2 млрд грн больше, чем в 2023-м). В поддержку реализации внутренних инвестиционных проектов уйдет по 3 млрд грн, 1 млрд грн — на создание индустриальных парков, и 1,4 млрд грн — на гранты бизнеса.

А вот капитальные расходы и расходы на строительство в 2024-м почти не предусмотрены. "Закатывать" деньги в асфальт и тратить на текущие ремонты админзданий правительство якобы не планирует.

В то же время, поврежденную в результате боевых действий инфраструктуру будут восстанавливать из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет средств, конфискованных у российских физических и юридических лиц на территории Украины. Также при содействии ЕС планируется продолжение функционирования программы "Поддержка скорейшего восстановления Украины" в объеме 3,2 млрд гривен. На гуманитарное разминирование земель из бюджета планируется потратить около 2 млрд. грн.

Впрочем, не обойдется и без сомнительных трат. В 2024 году Минкульт планирует предоставить 100% финансирование отечественному производству 53 сериалов и фильмов.

"Марафон"…будет продолжаться: иновещание Украины (на производство сериалов) заложили 1,5 млрд. Это на 400 млн меньше, чем в этом году. Канал "Рада" + "Голос Украины": 198,3 млн (+5, 4 млн до этого года).Итого: 1,7 млрд грн. Бюджет победы?", – написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Средства на проведение выборов 2024 года в бюджет заложены не были. Однако сформирован Резервный фонд для непредвиденных расходов в 44,8 млрд. гривен. Из этих же средств будут восстанавливать дороги в прифронтовых регионах.

На здравоохранение в следующем году планируют потратить на 24,4 млрд грн больше, чем в этом — 201,9 млрд грн. Из них 1,5 млрд. грн. пойдет на лечение бесплодия методом искусственного оплодотворения и 1,6 млрд. грн. — на развитие системы высокоточной диагностики рака.

"Вменяемый" бюджет военного времени

Несмотря на то, что прогнозы правительства по улучшению экономических показателей могут показаться слишком амбициозными, с точки зрения экономической политики, они вполне оправданы и реальны, считает заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

По словам эксперта, после спада ВВП почти на 30% в начале полномасштабной войны, рост на 3-5% в 2024 году будет возможен. То же касается и планов на сокращение доли импорта на украинском рынке: отечественное производство, остановившееся из-за боевых действий или оккупации территорий, понемногу набирает обороты и поставляет продукцию для внутреннего потребителя.

"Как для бюджета военного времени, проект вполне "вменяемый". Относительно больших объемов международной помощи, позиция правительства ясна: тратить эти средства на оборонный сектор мы не можем, а обеспечивать армию за счет чего-то нужно. Поэтому все свои средства мы направляем на войну, а для обеспечения жизнеспособности государства привлекаем средства международных доноров. Других вариантов просто не существует", — говорит экономист в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам Алексея Плотникова, пока каждая бюджетная гривня будет иметь в себе 69 копеек иностранной помощи, о стремительном восстановлении экономики и говорить нечего. Сегодняшняя ситуация в экономике вполне прогнозируема — львиная часть предприятий остановили работу, бизнес все еще приходит в себя от шока первого года войны, немалая часть территорий до сих пор находится под контролем оккупантов.

В таких условиях даже номинальное повышение минимальной зарплаты (со снижением в валютном эквиваленте) является положительной динамикой, ведь, несмотря на значительную инфляцию в Украине, уже почти два года не проводилась индексация, говорит эксперт.

Если "минималка" увеличится только в гривне и в большей степени на бумаге (ведь цены будут расти и дальше), то средняя зарплата действительно станет выше и будет достигать 550 долларов, что является неплохим показателем для военного времени, говорит президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

"Даже при условии роста курса доллара до 41,4 грн это хороший прирост уровня зарплат. Хотя я бы не советовал доверять прогнозам относительно курса. Этот показатель носит условный характер и используется для того, чтобы рассчитать бюджет, в том числе в вопросе импорта и экспорта. Скорее всего, в следующем году доллар будет около 39-40 грн. Цены будут расти в довоенных темпах — примерно на 10%. Налоги не будут повышать, вместо этого повысили "минималку", что автоматически увеличит объемы собранных налогов", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Охрименко, украинцы уделяют слишком большое внимание проекту бюджета, что является ошибочным подходом, ведь чаще всего он имеет мало общего с реальностью и почти никогда не выполняется.

Беспокоиться по поводу "космических" объемов долгов, которые нажила Украина за время полномасштабной войны, также не стоит, считает эксперт.

"Конечно, своими силами мы их не вернем, но для этого существуют репарации, контрибуции или арестованные российские активы, которых там (на Западе. — Ред .) более 300 млрд долл. Понятно, что процесс взыскания не будет быстрым и легким, но, будьте уверены, Запад за это время не обеднеет. То, что они нам дают, для них — копейки. Только военный бюджет США составляет 2 трлн долл. Несколько миллиардов для Украины там никто не чувствует. Поэтому вопрос выделения или не выделения нам помощи не финансовый, а политический", — говорит экономист.