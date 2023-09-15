Экспорт металлолома УЗ вне системы "Прозорро" не принесет государству никакой выгоды — экономист

Если "Укрзализныця" начнет экспорт металлолома черных металлов вне системы "Прозорро", то с экономической точки зрения это не принесет государству Украина и государственному бюджету никакой выгоды.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy) доктор экономических наук Игорь Гужва.

"В очередной раз приходится напоминать, что государству гораздо выгоднее стимулировать переработку сырья в Украину, а не ее экспорт. В частности, 1 тонна металлолома, переработанная на металлургических предприятиях страны, приносит государству выгоду в размере почти 25 тыс. грн уплаченных налогов. В то же время, если эту тонну отправить на экспорт в Евросоюз, бюджет получит всего 3 евро уплаченных пошлин", — отметил он.

Кроме того, по его словам, работающие метзаводы – это сохранение рабочих мест, особенно в прифронтовых регионах. "Известно, что на 1 рабочего в металлургии приходится 4 рабочих места в смежных отраслях. Следовательно, тонна лома, переработанная в Украине, будет обеспечивать не только налоги, но и рабочие места", — подчеркнул он.

Экономист также напомнил, что экспорт уже изготовленной 1 тонны металлопродукции из металлолома обеспечит около 4 тыс. дол. США валютных поступлений, что поддерживает стабильность курса гривны. "В то же время экспорт 1 тонны сырья обеспечит в 10-15 раз меньше валютных поступлений, чем готовой метпродукции", — констатировал Игорь Гужва.

Напомним, что АО "Укрзализныця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

Как сообщалось, по итогам 2022 года "Укрзализныця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн. грн.

С начала 2023 года "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн. грн.