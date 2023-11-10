Сложенная смета: Украина получила бюджет на следующий год. К чему готовиться?

На бумаге бюджет-2024 смотрится неплохо. В чем его проблемы

Верховная Рада вчера, 9 ноября, приняла государственный бюджет на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов. С 14 сентября, когда правительство приняло проект бюджета на 2024 год и до утверждения бюджета 9 ноября подано 1620 поправок.

Некоторые скандальные статьи исправили. Так, 445 млн грн на производство сериалов и 574 млн грн, которые должны были пойти на реконструкцию Музея Голодомора, направились на протезирование военных. Уменьшены расходы на Бюро экономической безопасности Украины (-409,1 млн грн), Минстратегпром и Госспецсвязи (в общей сложности 9,6 млрд перераспределили на статью "на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ").

В окончательном варианте бюджет изменился не слишком сильно. В сентябре правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета более чем в 1,5 трлн грн. В утвержденном варианте план по доходам был увеличен до 1,768 трлн грн. за счет, в основном НДС, по ввозимым в Украину товарам. А также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы. Расходы общего фонда с начальных 3,1 трлн. грн. установили на уровне 3,35 трлн. Практически не изменился дефицит государственного бюджета, что составляет 1,571 трлн грн.

Основные параметры бюджета 2024

Несколько оптимистичней стал взгляд депутатов и правительства на экономику. В начальной версии бюджета уровень инфляции по итогам 2024 г. ожидался на уровне 10,8%. В утвержденном варианте инфляция – 9,7%. прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%), Также в проекте Госбюджета Минфин изменил еще несколько показателей: рост потребительских цен с 14,7% до 7,1% и показатель потребительской инфляции – с 10, 8% до 9,7%.

Ожидаемый курс доллара также стал несколько более привлекательным. Его прогнозируют на уровне 40,7 грн. за доллар. В то время как правительство в начале предлагало 41,4. Независимые эксперты, например Dragon Capital, в своих прогнозах по курсу еще более оптимистичны : 37 на конец этого года и 39 грн — в следующем. Прочный курс влияет на замедление инфляции и сохранение стоимости гривневых сбережений граждан, а вот умеренная девальвация выгодна экспортерам, имеющим валютные доходы, а расходы в гривне. Национальный банк Украины, снизив с 27 октября учетную ставку сразу на 4 процентных пункта до 16%. И планирует в декабре снизить ставку еще на 1 процентный пункт и удерживать ее весь 2024 год.

Без изменений остались расходы на оборону. На обеспечение сил безопасности и обороны будет направлено 22,1% ВВП или 1,69 трлн грн. Это практически 50% расходов. И это немного, ведь у врага соответствующий бюджет в 2,5 раза больше. Есть и некоторые статьи, направленные на развитие оборонно-промышленного комплекса. Вот о чем речь: 43 млрд грн на производство БПЛА, такая же сумма на производство боеприпасов и оружия. Новый бюджет учитывает недавно принятые изменения в Бюджетный кодекс по распределению "военного" НДФЛ. Еще почти 10 млрд. государство дополнительно получит благодаря принятию закона о налогообложении сверхприбылей банков, объем НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров увеличили более чем на 43 млрд грн.

Откуда деньги? Частично финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн. грн.), размещения ОВГЗ (525,9 млрд. грн.) и поступлений от приватизации (4 млрд. грн.). Но в целом свести бюджет при сумасшедших расходах на оборону можно только при условии получения 41 млрд долларов США внешней финансовой поддержки.

И это рискованные статьи, потому что усталость международных партнеров от войны в Украине и их внутренние политические процессы приводят к тому, что Украине становится все труднее привлекать средства от международных партнеров. Так говорит глава Минфина Сергей Марченко. Он признает, что непокрытая потребность во внешнем финансировании на следующий год – 29 млрд долларов. Внешняя помощь Украине во время полномасштабной войны поступает из многих стран мира, но больше всего – из США и ЕС. Финансирование от США в этом году составляет $10,9 млрд, тогда как в 2022 году это было $11,98 млрд. ЕС с начала года направил в Украину $14,6 млрд. Это почти вдвое больше, чем в целом за прошлый год, когда эта сумма достигла $7,96 млрд.

Эти деньги поступают на разных условиях. ЕС предоставляет средства по программе макрофинансовой помощи, то есть на льготных условиях (заем на 30 лет с правом не погашать ее первые 10 лет.) Министр финансов Марченко уточнил, что в следующем году Украина рассчитывает $5,4 млрд от МВФ, $8,5 млрд от США и $18 млрд от Евросоюза. США оказывают финансовую помощь в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. "Деньги направляют через механизм PEACE Всемирного банка. В соглашении четко прописано, на что именно идут деньги. Это, прежде всего, социальные расходы и зарплаты", – объясняет координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. Но принятие решения о выделении средств на пособие на следующий год в Соединенных Штатах затягивается.

Неопределенность с параметрами грантовой помощи и практически отсутствующие резервы внутренних заимствований бюджетную "дыру" в 29 млрд долл. не перекроют. Так что денежный станок, который в этом году работал исключительно в технических параметрах — на замену в обращении изношенных купюр — должен быть готов. "Искренне сочувствую Минфину, которому приходится как-то прогнозировать бюджет на следующий год. Потому как показывает практика, все эти вещи не поддаются прогнозированию, как по расходам (где 2/3 зависит от расходов на оборону), так и по финансированию этих расходов (где 2 /3 зависит непонятно от чего)…. По сравнению с этим всем, погрешность в прогнозе курса доллара – это мелочь. Как и горячие обсуждения ставок налогов», — прогнозировал еще в сентябре Александр Паращий из Concord Capital. года, бюджетные расходы по соответствующим статьям в 2024-м не раз будут пересматриваться.