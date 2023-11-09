Общины потеряли деньги: парламент перевел "военный" НДФЛ в государственный бюджет

Сотни местных общин остались без неожиданных денег

Верховная Рада голосами 253 нардепов поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить "военный" НДФЛ из местных в государственный бюджет. Решение неоднозначно. Логика в нем есть, но многие общины недовольны.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемый работодателем — 18% от зарплаты каждого официально наемного работника — сначала попадает в госбюджет, а затем частично возвращается в общину, в которой его уплатили. К 2022-му 60% такого налога возвращались в местные бюджеты, еще 15% попадали в областные, остальные оставались в государственном. С 2022 года еще 4% решили передавать в бюджеты общин. Появление "военного" НДФЛ является следствием нормы Налогового кодекса, которая предусматривает зачисление налога по месту регистрации предприятия или расположения обособленных подразделений. После полномасштабной агрессии в некоторых территориальных общинах доля военного НДФЛ достигла 30-40%. Это общины, где зарегистрированы воинские части или учебные центры. Яркий пример — Яворов на Львовщине. Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский военный полигон, расположен в 30 км северо-западнее Львова. В 2022 году доходы местного общества от НДФЛ выросли в пять раз: с 205 млн грн до 1,2 млрд грн. Соответственно, и общий бюджет Яворивского общества в 2022 году вырос втрое — до 1,5 млрд грн. Или, например, доходы Дачненского сельского территориального общества в Одесской области, которые в четыре раза превышают расходы. "Государственный бюджет уменьшился более чем на 10% в 23-м году, а местные бюджеты увеличились более чем на 15%, разница, 25%. То есть местные бюджеты пока не встали на военные рельсы. – считает экономист, народный депутат от "Голоса" Владимир Цабаль.

Безумный рост имеет простое объяснение. В 2023 году 53% всех расходов государственного бюджета (745 млрд грн) – это расходы на военных. Почти половина этой суммы – денежное содержание. Соответственно, выплаты военным генерируют огромную сумму НДФЛ, остающуюся в регионах. И более территориальных 900 общин из 1500 являются профицитными. С начала этого года остатки местных бюджетов на их счетах увеличились на 86,4 млрд. грн. По состоянию на 1 сентября 2023 размер этих остатков достиг 201,8 млрд грн. За 9 месяцев 2023 279 общин получили от 10 до 30% своего дохода от военного НДФЛ. Таких было всего 21 в 2021 году. И 160 общин получают более 30 процентов от военного НДФЛ.

Использовать накопленный профицит денег общины не спешат. "Во-первых, это стандартная ситуация для Украины, когда общины пытаются экономить, опасаясь неожиданных обстоятельств. Во-вторых, сейчас действует постановление Кабинета Министров, по которому не все, на что местные органы власти хотят направить деньги, сейчас можно осуществить — ГКСУ не проводит очень много платежей.Финансирование именно для развития общин сейчас — очень сложный процесс, — объясняет эксперт Института политических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.— Например, община, которая хотела бы достроить амбулаторное помещение, не может это сделать. Какая уже была, снесена крыша, это можно профинансировать.Некоторые общины проявляют инициативу, но есть и примеры бездействия Местные органы власти, имея огромный профицит, не могли финансировать ВСУ.Ну не может отдельная община купить танк, даже если очень хочется и есть в наличии средства, потому что оборона и безопасность — это функция именно государства, но местные бюджеты одновременно могут/должны тратиться на оснащение терробороны. Местные органы власти могут покупать дроны/коптеры, которые не рассматриваются как военные. – объясняет Александра Бентлий.

Как тратить военный НДФЛ, нормативная база общинам не объясняет. Они могли покупать ОВГЗ или размещать деньги в банках. Но объем купленных военных ОВГЗ составлял в сентябре 2,3 млрд. грн. И это всего 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. Гипотетически эти деньги могли бы помочь с инфляционным таргетированием. Практически лежат на счетах. "Да, есть много общин, например Смела, Звягель, которые тратили большую половину военного НДФЛ на помощь военным частям. Но в среднем за эти полтора года это 18%. То есть из 130 больше миллиардов, которые они получили, это всего 30 миллиардов ушли на нужды безопасности обороны". – рассказывает депутат Владимир Цабаль.

"Если мы на 4 квартал с 1 октября введем перенаправление в госбюджет, можем получить до 25 миллиардов гривен. Предложение правительства состоит в том, чтобы взять военное НДФЛ и использовать его на нужды обороны. В частности, на два направления — производство дронов и боеприпасов"" — прогнозировала еще в сентябре председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа.С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный" НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ДСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерии систем (13 млрд. грн.).

Решение забрать военный НДФЛ в государственный бюджет прошло быстро и просто. Парламентарии поддержали сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению. На слуху истории местных органов власти, тратящих деньги "на мостовую". Согласно расчетам Центра экономических стратегий, расходы местных общин на благоустройство (по сравнению с 2021 годом) выросли на 45%, а на дороги — на 80%. В Министерстве финансов уверяют, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов. Но законопроект вызвал напряженную реакцию среди общин. Ассоциация городов Украины предложила сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый "бюджет безопасности и обороны" и заморозить реверсные изъятия, но безрезультатно. Министр финансов Сергей Марченко не понимает, о чем спорить. "Нам сейчас нужно создать условия, для того чтобы мы переломили ход военной кампании. Если это непонятно кому-то, я не вижу смысла в очередной раз об этом рассказывать и искать дополнительные аргументы и компромиссы", — говорит он.

Забрать НДФЛ военных у местных бюджетов правительство планирует и в 2024 году. Проект бюджета на следующий год предусматривает общие расходы более чем в 3 триллиона гривен. Более половины из которых пойдут на оборону. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, более 96 миллиардов из этой суммы планируется получить от перераспределения НДФЛ. "Обычный" НДФЛ остается общинам в объеме 64%. Согласно законопроекту, в 2024 году реверс не изымается из всех общин, также в 2024 году все общины дотягиваются до уровня доходов 2021 дотациями, а села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (сейчас только городские общины могут осуществлять ). Остатки на счетах органов местного самоуправления можно использовать только на приоритетные расходы: социальные, поддержку обороны, лечение и реабилитацию лиц, пострадавших от российской агрессии и т.д.

Эта реформа создает проблемы. НДФЛ будут забирать из местных бюджетов задним числом уже с 1 октября, поэтому может возникнуть потребность срочных дотаций выравнивания, чтобы подержать пострадавшие общины, которые в этом будут нуждаться. "Отрицательное сальдо местных бюджетов, в которых есть дефицит, может взыскать в следующем году около 41 миллиарда гривен, — считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. И запланированной дополнительной дотации в размере 33 миллиардов гривен будет в принципе достаточно для выравнивания исторических дефицитов, но здесь, по сути, очень важно обеспечить справедливое адресное распределение такой дотации, и в частности с учетом значительного изменения структуры потребителей публичных услуг, оказываемых местными общинами".