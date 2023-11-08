"Спасибо полезным идиотам": Рада приняла законопроект о "военном" НДФЛ, некоторые мэры в ярости

Деньги пойдут на дроны и производство оружия

Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила в целом законопроект №10037 по "военному" НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и акцизу на дороги. Однако мэры некоторых городов негативно отнеслись к такому решению. В частности, речь идет о Киеве и Днепре.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что инициативу поддержали 253 народных депутата. Большинство из тех, кто выступил за принятие законопроекта — избранники из "Слуга народа", "Платформа жизнь и мир", "Восстановление Украины".

"Цена вопроса в этом и следующем году для общего Бюджета от законопроекта № 10037 составляет: 214,7 млрд грн… на военные расходы", — написал он.

Железняк объяснил, что с 1 октября по 31 декабря текущего года "военное" НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: 14 млрд. грн пойдут на дроны, еще 13 — на закупку артиллерийских систем.

"С 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение "военное" НДФЛ"распределяется в следующих пропорциях:

45% — ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн).

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн).

10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд)", — сказал нардеп.

На принятие законопроекта отреагировали мэру двух городов — Днепра и Киева. Они с возмущением отметили, что Рада буквально лишила возможности городскую власть помогать Вооруженным силам.

Реакция мэра Днепра Бориса Филатова

На своей странице в Facebook Филатов высказал свое мнение насчет данного законопроекта. Он заявил, что Днепр отдал Силам обороны 80 карет скорой помощи, более чем 700 грузовиков, почти 1700 дронов.

"Сегодня Верховная Рада изъяла у территориальных общин военный НДФЛ. Да еще задним числом. С 1 октября. Только у Днепра забрали почти 4 (четыре!) миллиарда гривен. Спасибо полезным идиотам. Молодцы, х*ле. Теперь у вас есть полное право ехать пикетировать правительственный квартал. Там теперь ваши деньги, которые вы так тщательно пытались контролировать, чтобы все шло на ВСУ. Но вы же не уедете…", — написал мэр Днепра.

Филатов добавил, что надеется на рациональное распределение средств и на то, что отчеты по растратам будут предоставлены общественности.

"Снимаю шляпу перед нашими парламентариями и чиновниками, которые так технически разыграли местное самоуправление. Итак, уважаемые коллеги, сейчас вы получили безумно большие средства. Надеюсь, вам удастся не только рационально потратить их на нужды сил обороны. Но и открыто отчитаться обществу по эффективности этих затрат. Что же касается Днепра, то мы при всем этом и дальше будем помогать ВСУ", — подытожил он.

Реакция мэра Киева Виталия Кличко

Кличко уверен, что такой законопроект буквально отнял у местной власти возможность помогать ВСУ и направлять деньги из бюджетов украинским защитникам.

"Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство, демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в Госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин", — написал он.

Также мэр столицы добавил, что это решение особенно ударит по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

Что такое военный НДФЛ

Украинские военные, получая денежное довольствие, уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%. Это главный источник доходов местных бюджетов. 60% по уплаченному налогу идут в общину, где зарегистрирована воинская часть защитника или защитницы. При этом в 2022-2023 годах доля была временно увеличена до 64%.

Остальная часть идет в государственный (21%) и областной (15%) бюджеты. С началом полномасштабной войны количество военнослужащих возросло, соответственно, это автоматически привело к увеличению бюджетов общин.

В сентябре 2023 года Кабмин предложил изъять "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передать его в госбюджет. В правительстве оценили, что это должно дать дополнительных 120 млрд гривен на закупку дронов, а также производство оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года Верховная Рада во втором чтении не одобрила законопроект №10037. Тогда "за" проголосовали только 223 нардепа.