"Дякую корисним ідіотам": Рада ухвалила законопроект про "військовий" ПДФО, деякі мери розлючені

Гроші підуть на дрони та виробництво зброї

Верховна Рада України у другому читанні схвалила загалом законопроект №10037 щодо "військового" ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та акцизу на дороги. Проте мери деяких міст негативно сприйняли таке рішення. Зокрема, йдеться про Київ та Дніпро.

Народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що ініціативу підтримали 253 народні депутати. Більшість із тих, хто виступив за ухвалення законопроекту — обранці зі "Слуга народу", "Платформа життя і мир", "Відновлення України".

"Ціна питання цього і наступного року для загального Бюджету від законопроекту № 10037 складає: 214,7 млрд грн… на військові витрати", — написав він.

Железняк пояснив, що з 1 жовтня по 31 грудня поточного року "військове" ПДФО спрямовується до державного бюджету у пропорції 50% на 50%: 14 млрд грн підуть на дрони, ще 13 — на закупівлю артилерійських систем.

"З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан "військовий" ПДФО" розподіляється у таких пропорціях:

45% — ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн).

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн).

10% — розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд)", — сказав нардеп.

На ухвалення законопроекту відреагували мери двох міст — Дніпра та Києва. Вони з обуренням наголосили, що Рада буквально позбавила можливості міської влади допомагати Збройним силам.

Реакція мера Дніпра Бориса Філатова

На своїй сторінці у Facebook Філатов висловив свою думку щодо цього законопроекту. Він заявив, що Дніпро віддало Силам оборони 80 карет швидкої допомоги, понад 700 вантажівок, майже 1700 дронів.

"Сьогодні Верховна Рада вилучила у територіальних громад військовий ПДФО. Та ще заднім числом. З 1 жовтня. Тільки у Дніпра забрали майже 4 (чотири!) мільярди гривень. Дякую корисним ідіотам. Молодці, х*ле. Тепер у вас є повне право їхати пікетувати урядовий квартал. Там тепер ваші гроші, які ви так старанно намагалися контролювати, щоб усе йшло на ЗСУ. Але ж ви не поїдете…", — написав мер Дніпра.

Філатов додав, що сподівається на раціональний розподіл коштів і на те, що звіти про витрати будуть надані громадськості.

"Знімаю капелюх перед нашими парламентаріями та чиновниками, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Отже, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюся, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби сил оборони. Але й відкрито відзвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат. Що ж до Дніпра, то ми при цьому й надалі допомагатимемо ЗСУ", — підсумував він.

Реакція мера Києва Віталія Кличка

Кличко впевнений, що такий законопроект буквально відібрав у місцевої влади можливість допомагати ЗСУ та спрямовувати гроші з бюджетів українським захисникам.

"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд, демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І зараз намагається перевести це на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста і так платять до Держбюджету 40% ПДФО своїх громад. А Київ – 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", — написав він.

Також мер столиці додав, що це рішення особливо вдарить невеликими містами, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету.

Що таке військовий ПДФО

Українські військові, отримуючи грошове забезпечення, сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Це основне джерело доходів місцевих бюджетів. 60% по сплаченому податку йдуть до громади, де зареєстровано військову частину захисника чи захисниці. При цьому у 2022-2023 роках частка була тимчасово збільшена до 64%.

Решта йде в державний (21%) та обласний (15%) бюджети. З початком повномасштабної війни кількість військовослужбовців зросла, відповідно це автоматично призвело до збільшення бюджетів громад.

У вересні 2023 року Кабмін запропонував вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів та передати його до держбюджету. В уряді оцінили, що це має дати додаткових 120 млрд гривень на закупівлю дронів, а також виробництво зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року Верховна Рада у другому читанні не схвалила законопроект №10037. Тоді "за" проголосували лише 223 нардепи.