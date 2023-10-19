Рада проголосовала за бюджет-2024: что должны исправить ко второму чтению

"За" проголосовали 285 депутатов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2024 год. Ко второму чтению в документе должны быть учтены некоторые предложения и выводы.

Об этом в четверг, 19 октября, в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп Ярослав Железняк. По его словам, "За" проголосовали 285 депутатов.

Далее Кабинет министров Украины проработает документ, учитывая все предложения и выводы. До 20 ноября текущего года должно состояться окончательно голосование за проект Госбюджета. Железняк назвал основные показатели:

Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн;

Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн;

Предельный объем дефицита – в сумме 1.593,6 млрд грн.

Ко второму чтению правительство должно учесть предложения при подготовке документа, среди которых:

увеличение плановых доходов бюджета почти на 10 млрд грн в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д),

дополнительное сокращение расходов на строительство, ремонты и закупки имущества у разных органах власти, уменьшение расходов на БЭБ и перенаправление средств на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения.

Вместе с тем предлагается дополнительные ресурсы направить на протезирование для военных и на образовательную субвенцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год. Его ключевой акцент — безопасность и оборона страны.